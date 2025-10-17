Coluna Cartucho

Olá, amigo leitor

Cascavel e Paraná - Hoje vamos começar a coluna com uma corrente positiva, cheia de energia e sem choque. Hoje, 17 de outubro, é o Dia do Eletricista. A todos — sejam de polo positivo ou negativo — fica a homenagem!

Por falar…

… em energia, Itaipu vai patrocinar 106 feiras e exposições no Paraná e Mato Grosso do Sul. Uma boa forma de energizar a campanha do PT para o próximo ano. Não é??!

A chefona

Ao assinar e publicar o decreto 12.604/2025, ampliando os poderes da primeira-dama “Janja” da Silva — ela ficando sem salário, mas com 189 cargos à disposição —, Lula deixa uma dúvida no ar: afinal, quem é mesmo que está mandando neste país?!!

Em queda

E a Feira do Teatro aos domingos está quase fazendo jus ao nome. O pessoal das barracas apresenta o produto, a plateia olha, gosta… e não compra muita coisa!!

Também por falar em eletricidade, a melhor maneira de evitar um infarto é apagar todas as luzes. Afinal, o que os olhos não veem, o coração não sente!

Os surdos

O pessoal do PT no governo está com uma preocupação tão grande com a corrupção que não querem ver nem falar do assunto!