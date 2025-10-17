Coluna Cartucho

Olá, amigo leitor
Cascavel e Paraná - Hoje vamos começar a coluna com uma corrente positiva, cheia de energia e sem choque. Hoje, 17 de outubro, é o Dia do Eletricista. A todos — sejam de polo positivo ou negativo — fica a homenagem!
Por falar…
… em energia, Itaipu vai patrocinar 106 feiras e exposições no Paraná e Mato Grosso do Sul. Uma boa forma de energizar a campanha do PT para o próximo ano. Não é??!
A chefona
Ao assinar e publicar o decreto 12.604/2025, ampliando os poderes da primeira-dama “Janja” da Silva — ela ficando sem salário, mas com 189 cargos à disposição —, Lula deixa uma dúvida no ar: afinal, quem é mesmo que está mandando neste país?!!
Em queda
E a Feira do Teatro aos domingos está quase fazendo jus ao nome. O pessoal das barracas apresenta o produto, a plateia olha, gosta… e não compra muita coisa!!
Também por falar em eletricidade, a melhor maneira de evitar um infarto é apagar todas as luzes. Afinal, o que os olhos não veem, o coração não sente!
Os surdos
O pessoal do PT no governo está com uma preocupação tão grande com a corrupção que não querem ver nem falar do assunto!
Agora de…
… todas as coisas que, nos últimos tempos, estão entrando em extinção, uma das que mais me preocupa — sem dúvida alguma — é o caráter!!
Só risos
A paciente chega para o psiquiatra e diz:
— Doutor, tenho tendências suicidas. O que faço?
— Bom, acho que a primeira coisa a fazer é pagar a consulta!
Avaliação
Tão interessante quanto ler esta coluna é saber que dinheiro traz problemas, mas infelizmente a recíproca não é verdadeira!
Encerrando
Por trás de uma meiguice sempre existe uma safadeza oculta!