Coluna Cartucho

Sem noção



Lula diz que Deus deixou o nordeste com o problema da seca porque sabia que ele seria presidente. Do jeito que vai até o fim do mandato, vamos ter que interná-lo numa clínica psicológica!!!

Cadeira vazia



Na comemoração do Dia da Indpustria em Cascavel, que teve homenagem a empresários locais, foi sentida a falta do prefeito, que foi com competência, suprida pelo vice da “meinha”!!

Calma pessoal



E o prefeito chega ao quinto mês de mandato, com vários compromissos firmados no período eleitoral ainda não cumpridos. Mas lembre-se que o que se promete em período eleitoral nem sempre se concretiza!!



Duro mesmo…



… é arrependido, o carrasco sentir um nó na garganta depois que enforcou alguém!!



Pézinho pesado