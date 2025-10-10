Coluna Cartucho

Olá, amigo leitor!
Cascavel e Paraná -
Hoje é o Dia Mundial da Saúde Mental. Por isso, jogue imediatamente fora a sua esquizofrenia, depressão, tristeza, desânimo e seus dramatismos. Tratamento: ler esta coluna pelo menos uma vez por semana!!
Só benefício
Depois de isentar quem ganha até R$ 5 mil do Imposto de Renda, o governo agora estuda isentar o transporte coletivo. E tem gente achando que ainda pode ganhar do Lula nas eleições do ano que vem!
Na política
Se tem uma coisa que alguns políticos sabem fazer com uma qualidade extraordinária é aumentar a nossa indignação!
Na Câmara
Além do corte de árvores, tapa-buracos e lombadas, as indicações dos vereadores na Câmara Municipal de Cascavel não trazem mais as “grandes novidades!!”
Bem esquecidos
Na Avenida Carlos Gomes, os novos pontos de ônibus ainda não apareceram. Em dias de chuva o cidadão sente uma falta danada deles. Nos dias de sol, também!!
Acho que…
… até que os leões inventem as suas próprias histórias, os caçadores continuarão sendo os heróis das narrativas de caça!!
Saiba que…
… os obstáculos na vida podem ser grandes ou pequenos — depende apenas de a gente ser grande ou pequeno!
Uma dica
Neste fim de semana, a grande dica é almoçar no Filé & Cia e depois jantar na Festa da Padroeira. Com certeza, ganhará o céu!!
Só risos
Um velhinho metido a conquistador entra num ônibus:
— Vou sentar aqui ao lado desta garota bonita!
— Só que eu vou me levantar, velho gaiato!
Ao que ele complementa:
— Gaiato e mentiroso!