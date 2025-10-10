Coluna Cartucho

Olá, amigo leitor!

Cascavel e Paraná -

Hoje é o Dia Mundial da Saúde Mental. Por isso, jogue imediatamente fora a sua esquizofrenia, depressão, tristeza, desânimo e seus dramatismos. Tratamento: ler esta coluna pelo menos uma vez por semana!!

Só benefício



Depois de isentar quem ganha até R$ 5 mil do Imposto de Renda, o governo agora estuda isentar o transporte coletivo. E tem gente achando que ainda pode ganhar do Lula nas eleições do ano que vem!

Na política



Se tem uma coisa que alguns políticos sabem fazer com uma qualidade extraordinária é aumentar a nossa indignação!

Na Câmara



Além do corte de árvores, tapa-buracos e lombadas, as indicações dos vereadores na Câmara Municipal de Cascavel não trazem mais as “grandes novidades!!”

Bem esquecidos



Na Avenida Carlos Gomes, os novos pontos de ônibus ainda não apareceram. Em dias de chuva o cidadão sente uma falta danada deles. Nos dias de sol, também!!