Amigo leitor
Cascavel e Paraná -
E cá estamos, iniciando mais uma coluna Cartucho, esperando sinceramente que você goste. Mas, se não gostar, não se preocupe: a gente compreende e ignora!!
Na política
Vamos ver qual será o primeiro candidato, pessimamente colocado nas pesquisas eleitorais no início do ano, que dirá: “a única pesquisa em que acredito é a das urnas”?!!
Olho na grana
Enquanto temos vários problemas pelo País, os nossos representantes se preocupam em aprovar R$ 5 bilhões, de dinheiro público, para a eleição do ano que vem. Dá quase vontade de a gente se autoflagelar!!
Castigo cruel
E o vereador Fão do Bolsonaro declara o ministro Alexandre de Moraes persona non grata por aqui. Assim, ele não poderá mais ver: jogos do FC Cascavel, Expovel ou Show Rural. E não será bem recebido no Bar do Nelson e na Play Woman!!
A modernidade
Antigamente, os casais tinham em média quatro filhos. Hoje, as crianças têm em média quatro pais ou mais!!!
Uma coisa…
… é certa: o problema das calçadas em Cascavel é irresolvível. Resta ao pedestre andar no leito da rua, arriscando-se a parar no leito de um hospital!!
Avaliação
Tão interessante quanto ler esta coluna é pensar e concluir que é justamente na cadeia que o pessoal tem a maior parte do tempo livre!
Encerrando
Por trás de um grande homem sempre tem uma grande sombra, se tiver sol!!