Amigo leitor

Cascavel e Paraná -

E cá estamos, iniciando mais uma coluna Cartucho, esperando sinceramente que você goste. Mas, se não gostar, não se preocupe: a gente compreende e ignora!!

Na política



Vamos ver qual será o primeiro candidato, pessimamente colocado nas pesquisas eleitorais no início do ano, que dirá: “a única pesquisa em que acredito é a das urnas”?!!

Olho na grana



Enquanto temos vários problemas pelo País, os nossos representantes se preocupam em aprovar R$ 5 bilhões, de dinheiro público, para a eleição do ano que vem. Dá quase vontade de a gente se autoflagelar!!

Castigo cruel



E o vereador Fão do Bolsonaro declara o ministro Alexandre de Moraes persona non grata por aqui. Assim, ele não poderá mais ver: jogos do FC Cascavel, Expovel ou Show Rural. E não será bem recebido no Bar do Nelson e na Play Woman!!