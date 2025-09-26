Coluna Cartucho

Cascavel e Paraná - Amigo leitor!!
E na reunião da ONU, Trump e Lula tentam se desviar para o mesmo lado e acabam num encontrão de longos 39 segundos em um abraço. Como um não fala inglês e o outro não fala português, fiquei pensando: como combinaram de se encontrar em breve?!
Estamos num…
… país em que o povo vota em alguém para representá-lo e, em vez de cobrar atitudes, simplesmente o idolatra. É para acabar!!!
Senador é…
… um cidadão em quem a gente vota para ele ficar 8 anos na boa, sem se importar conosco. E quando precisamos dele, faz o que quer, pois sabe que a gente vai esquecer e, quem sabe, votar nele de novo!!
Bem refrescante
Quem quiser uns pingos de água na cabeça em dia de sol, basta passar na frente do Edifício Lince, pois todos os aparelhos de ar-condicionado despejam água na calçada, direto na cabeça do cidadão!!
Pratos limpos
Acho que dono de restaurante inteligente é aquele que diz ao cliente:
– Se gostou, recomende aos seus amigos; se não gostou, indique aos seus inimigos!
Trânsito feliz
Se cada motorista andar na velocidade permitida e respeitar as placas de sinalização, boa parte dos problemas do nosso trânsito estará resolvida! Viu como é fácil resolver?!!
Para descontrair
– O que foi que aconteceu, filha? Todos os dias você fica mais de uma hora pendurada no celular e hoje, eu marquei no relógio, ficou só 20 minutos?
– Não é nada não, pai. É que eu liguei para um número errado!
Avaliação
Tão interessante quanto ler esta coluna é perceber que o psicanalista é o tipo de profissional que não aceita conversa fiada!
Encerrando
Nunca lamente estar ficando idoso: muitos não ficarão!