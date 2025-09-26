Coluna Cartucho

Cascavel e Paraná - Amigo leitor!!



E na reunião da ONU, Trump e Lula tentam se desviar para o mesmo lado e acabam num encontrão de longos 39 segundos em um abraço. Como um não fala inglês e o outro não fala português, fiquei pensando: como combinaram de se encontrar em breve?!

Estamos num…



… país em que o povo vota em alguém para representá-lo e, em vez de cobrar atitudes, simplesmente o idolatra. É para acabar!!!

Senador é…



… um cidadão em quem a gente vota para ele ficar 8 anos na boa, sem se importar conosco. E quando precisamos dele, faz o que quer, pois sabe que a gente vai esquecer e, quem sabe, votar nele de novo!!

Bem refrescante



Quem quiser uns pingos de água na cabeça em dia de sol, basta passar na frente do Edifício Lince, pois todos os aparelhos de ar-condicionado despejam água na calçada, direto na cabeça do cidadão!!

Pratos limpos