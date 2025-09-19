Coluna Cartucho

Cascavel e Paraná - Amigo leitor!
Hoje se comemora o Dia do Teatro e Dia do Comprador. Tem tudo a ver um com o outro, pois ultimamente no palco da vida, a gente vai ao mercado e só faz de conta que compra alguma coisa!
Nos números
E a pesquisa Quaest coloca Lula em primeiro em todos os cenários contra todos os possíveis candidatos na próxima eleição. Ah! Senão colocasse com certeza já seria notificada pelo STF, por ação contra a democracia!!
Nova moda
E Jair Bolsonaro e a União foram condenados a pagar R$ 1 milhão por ter feito o “racismo recreativo” quando em uma live comparou o cabelo crespo de um apoiador negro a um “criatório de barata”. Pelo visto neste País só quem for mudo daqui para frente vai se dar bem!!!
Voto útil
E a discussão do voto útil na Câmara de Cascavel é bem fora de questão… pois para ser voto útil precisamos achar pessoas que possam representar essa utilidade. Mas esta difícil de localizar uma!!
Com a…
… nomeação de cargo de confiança de Ailton Alves como coordenador do Programa Felicidade do Idoso, vemos que Batatinha quando nasce não espalha rama pelo chão, mas se espalha dentro da Prefeitura!
Uma coisa…
… é certa. A crise está chegando a um determinado ponto que o pessoal tem chorado muito, mas com poucas lágrimas!
Cartucho histórico
Foi em 19 de setembro de 1990 que foi sancionada a Lei Orgânica da Saúde que criou no Brasil o SUS (Sistema Único de Saúde) que todos conhecem bem!
Avaliação
Tão interessante quanto ler esta coluna são os posicionamentos das mais diversas entidades de classe quanto a essa situação que vivemos no País. Inexistem!!
Encerrando
Quem tudo quer… tudo pede!