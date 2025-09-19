Coluna Cartucho

Cascavel e Paraná - Amigo leitor!



Hoje se comemora o Dia do Teatro e Dia do Comprador. Tem tudo a ver um com o outro, pois ultimamente no palco da vida, a gente vai ao mercado e só faz de conta que compra alguma coisa!

Nos números



E a pesquisa Quaest coloca Lula em primeiro em todos os cenários contra todos os possíveis candidatos na próxima eleição. Ah! Senão colocasse com certeza já seria notificada pelo STF, por ação contra a democracia!!

Nova moda



E Jair Bolsonaro e a União foram condenados a pagar R$ 1 milhão por ter feito o “racismo recreativo” quando em uma live comparou o cabelo crespo de um apoiador negro a um “criatório de barata”. Pelo visto neste País só quem for mudo daqui para frente vai se dar bem!!!

Voto útil



E a discussão do voto útil na Câmara de Cascavel é bem fora de questão… pois para ser voto útil precisamos achar pessoas que possam representar essa utilidade. Mas esta difícil de localizar uma!!

