Coluna Cartucho

Cascavel e Paraná - Olá amigo leitor!



E hoje deve sair o tamanho da pena na condenação do ex-presidente que, segundo aquela turma do STF, pensou em dar um golpe. Ufa! Ainda bem que só tenho pensado em jogo de futebol, tênis, churrasco e cerveja. Senão já estava preso também!!



Bem dividido



E o 7 de Setembro a gente viu que ficou dividido. Três e meio para a direita e três e meio para a esquerda. Numa manifestação tinha pouca gente e na outra quase ninguém!!

No Supremo



Pelo visto o pessoal da Turma do STF não convidou o Fux para combinar o voto e condenar Bolsonaro. Esqueceram de ver que a tradução de Fux em inglês, significa m… e deu no que deu!!

Na carreira



E o presidente da Colômbia disse que precisamos liberar o cultivo de cocaína para salvar a Amazônia. Pelo visto estava chapado, então para salvar a Colômbia sugere-se que se interne ele numa clínica psiquiatra imediatamente!!

Sem dó



E o Itaú dispensou 1.000 funcionários que trabalhavam home office em casa. Ou seja, de tanto trabalhar em casa, o funcionário acabou indo para a rua. Coisas de modernidade!!