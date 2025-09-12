Coluna Cartucho

Cascavel e Paraná - Olá amigo leitor!
E hoje deve sair o tamanho da pena na condenação do ex-presidente que, segundo aquela turma do STF, pensou em dar um golpe. Ufa! Ainda bem que só tenho pensado em jogo de futebol, tênis, churrasco e cerveja. Senão já estava preso também!!
Bem dividido
E o 7 de Setembro a gente viu que ficou dividido. Três e meio para a direita e três e meio para a esquerda. Numa manifestação tinha pouca gente e na outra quase ninguém!!
No Supremo
Pelo visto o pessoal da Turma do STF não convidou o Fux para combinar o voto e condenar Bolsonaro. Esqueceram de ver que a tradução de Fux em inglês, significa m… e deu no que deu!!
Na carreira
E o presidente da Colômbia disse que precisamos liberar o cultivo de cocaína para salvar a Amazônia. Pelo visto estava chapado, então para salvar a Colômbia sugere-se que se interne ele numa clínica psiquiatra imediatamente!!
Sem dó
E o Itaú dispensou 1.000 funcionários que trabalhavam home office em casa. Ou seja, de tanto trabalhar em casa, o funcionário acabou indo para a rua. Coisas de modernidade!!
Pé na cova
Estive no Cemitério São Luiz e não deu outra, a placa do túmulo do meu pai foi roubada. Assim como mais outras 1.000, segundo informações. Faltou um vigia a noite, não para cuidar dos mortos, mas daqueles vivos demais!!!
Cartucho histórico
Em 12 de setembro de 1981 era inaugurado em Brasília o Memorial JK, em homenagem a Juscelino Kubitschek, idealizador de Brasília!!
Avaliação
Tão interessante quanto ler esta coluna é ver as projeções políticas para o próximo ano. São as mais variáveis possíveis. Só espero que combinem com o eleitor. Senão…!
Encerrando
O sonho de quem tem pesadelo é sonhar!