Coluna Cartucho

Amigo leitor!

Olá nesta semana vimos que escrever coisas no whatsapp não é mais saudável, pois o Supremo lê e você pode virar réu. Por isso, menos celular na mão e mais jornal, por favor!!

E a cada…

… semana nas sessões da Câmara de Vereadores de Cascavel vamos entendendo na concepção plena a palavra “Ordinária” das sessões!

As feras

No bairro Tropical o problema é a onça. Na Agência do Trabalhador, o problema é o Tigrinho. Pois muitos preferem apostar para ganhar dinheiro, em vez de trabalhar!!

Aconselho a…

… você que não tem dinheiro que tenha pelo menos bom humor. Porque pobre e mal humorado fica mais difícil alguém aguentar!

Mundo cão

Hoje em dia muitos vão a uma banca de revistas comprar jornal para o cachorro urinar e não mais para ler!!