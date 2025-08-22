Coluna Cartucho

Amigo leitor!
Olá nesta semana vimos que escrever coisas no whatsapp não é mais saudável, pois o Supremo lê e você pode virar réu. Por isso, menos celular na mão e mais jornal, por favor!!
E a cada…
… semana nas sessões da Câmara de Vereadores de Cascavel vamos entendendo na concepção plena a palavra “Ordinária” das sessões!
As feras
No bairro Tropical o problema é a onça. Na Agência do Trabalhador, o problema é o Tigrinho. Pois muitos preferem apostar para ganhar dinheiro, em vez de trabalhar!!
Aconselho a…
… você que não tem dinheiro que tenha pelo menos bom humor. Porque pobre e mal humorado fica mais difícil alguém aguentar!
Mundo cão
Hoje em dia muitos vão a uma banca de revistas comprar jornal para o cachorro urinar e não mais para ler!!
Surdez total
O que a gente está vendo é que os nossos governantes estão com uma preocupação tão grande que aqui vire uma Venezuela que não querem nem falar do assunto!
O conflito
Se você tem dinheiro, lhe falta tempo; se tem tempo, falta dinheiro. Pensando bem, acho que é melhor ficar com o primeiro problema!!
Trânsito feliz
Procurar andar na velocidade correta, observar bem os cruzamentos e respeitar os sinais são ingredientes necessários para quem gosta de viver um pouco mais!!
Só risos
Na sala de aula, Joãozinho diz:
– Professora, a senhora casa comigo?
A professora responde:
– Joãozinho, eu não gosto de criança.
E Joãozinho com um ar de grandeza diz:
– Não tem problema, a gente evita, professora!
Encerrando
Penso, logo desisto!