Coluna Cartucho

Amigo leitor!

Neste dia 15 de agosto é comemorado o Dia do Solteiro e também o Dia da Informática. Uma coisa é bem compatível com a outra, afinal solteiros tem uma tendência enorme de ficar na internet o dia inteiro!

Na Justiça

E encerramos a semana curiosos sobre o desfecho do processo do ex-presidente Jair Bolsonaro no STF. Alias, todos já sabem, há tempos, o resultado desta peça teatral!

Nas alturas

Pelo visto o preço de diárias para a COP 30 em Belém já existia até mesmo na Belém que Jesus nasceu. Afinal José teve que ajeitar a Maria para o parto em uma estrebaria!!

Sem assunto

E nossa Câmara de Vereadores na falta de uma pauta melhor, discutiu muito os vários aspectos positivos e negativos do Fundo Partidário, um assunto bem longe de sua alçada de decisão!

Sem assunto I

Na próxima semana devem discutir sobre o impeachment de Alexandre de Moraes, anistia de Bolsonaro e quem sabe sobre tarifaço do Trump. Assim pelo menos preenchem o tempo da sessão!!

Na semana

Lula na semana plantou um baobá no Palácio da Alvorada. Pensei por que será baobá? É que o tronco adota a forma de garrafa durante a fase de maturidade da árvore. Pronto está explicado!!