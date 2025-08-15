Coluna Cartucho

Amigo leitor!
Neste dia 15 de agosto é comemorado o Dia do Solteiro e também o Dia da Informática. Uma coisa é bem compatível com a outra, afinal solteiros tem uma tendência enorme de ficar na internet o dia inteiro!
Na Justiça
E encerramos a semana curiosos sobre o desfecho do processo do ex-presidente Jair Bolsonaro no STF. Alias, todos já sabem, há tempos, o resultado desta peça teatral!
Nas alturas
Pelo visto o preço de diárias para a COP 30 em Belém já existia até mesmo na Belém que Jesus nasceu. Afinal José teve que ajeitar a Maria para o parto em uma estrebaria!!
Sem assunto
E nossa Câmara de Vereadores na falta de uma pauta melhor, discutiu muito os vários aspectos positivos e negativos do Fundo Partidário, um assunto bem longe de sua alçada de decisão!
Sem assunto I
Na próxima semana devem discutir sobre o impeachment de Alexandre de Moraes, anistia de Bolsonaro e quem sabe sobre tarifaço do Trump. Assim pelo menos preenchem o tempo da sessão!!
Na semana
Lula na semana plantou um baobá no Palácio da Alvorada. Pensei por que será baobá? É que o tronco adota a forma de garrafa durante a fase de maturidade da árvore. Pronto está explicado!!
A solução
Para acabar de vez com acidentes entre motos e veículos em Cascavel, é só implantar o rodízio. Um dia andam as motos e no outro os carros. Está resolvido o problema!
O sovina
Quando parou no semáforo, o gurizinho veio e disse:
– Moço, dá um dinheiro para eu comprar um pão?
Ao que replicou:
– Não, já são sete da noite, e aí depois você não janta!
Avaliação
Tão interessante quanto ler esta coluna é você saber que nunca deve se explicar… Seus amigos não precisam e seus inimigos não vão acreditar!
Encerrando
Estar endividado até a cabeça é quando deve até a peruca que comprou!