Coluna Cartucho

Cascavel e Paraná - Amigo leitor
Neste dia 8 de agosto é comemorado o Dia Nacional de Controle do Colesterol no Brasil, acho que um jeito de comemorar é bater palmas para o colesterol bom e dar uma vaia para o colesterol ruim!
Último ato
Agora só falta mesmo o ministro Alexandre de Moraes prender o ex-presidente definitivamente na penitenciária, porque falou com a esposa quando estava em prisão domiciliar!!
A sigla
De agora em diante no Brasil, STF significa ‘Somos Todos Ferrados’, e ai de quem discordar daquela cabeça brilhante que até os fios de cabelo não aguentaram!
Qual rua?
A polêmica do Centro Pop fez vereadores da base aproveitarem o tema para criticar o prefeito. Jogam de boa com o eleitor e no fim vai ficar tudo igual!!
As alianças
Sábado centenas de corajosos irão enfrentar o matrimônio no Casamento Coletivo da Justiça nos Bairros. Ano que vem daí por cento vamos regularizar umas separações!!
No fim…
… já houve um tempo que rede social nada mais era que distribuição de rede para o pessoal de baixa renda no Nordeste!!!
Quando no…
…domingo DIA DOS PAIS e PÃES, for tirar uma foto com o seu filho não vá se esquecer de
puxar o fôlego e encolher a barriga, assim a foto ficará melhor!!
Trânsito feliz
Sempre que você executar manobras diferentes e com velocidade não compatível com o local pode terminar em acidente grave. Grave bem isso!
Meio desafinada
E a esposa na cozinha cantando…
– Lá, lá, lá, láaaa…! Querido! Por que quando eu canto, você corre para a janela?
– É para os vizinhos não pensarem que eu estou batendo em você!!!
Encerrando
Nunca lamente estar ficando idoso, muitos não ficarão!