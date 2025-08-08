Coluna Cartucho

Cascavel e Paraná - Amigo leitor

Neste dia 8 de agosto é comemorado o Dia Nacional de Controle do Colesterol no Brasil, acho que um jeito de comemorar é bater palmas para o colesterol bom e dar uma vaia para o colesterol ruim!



Último ato

Agora só falta mesmo o ministro Alexandre de Moraes prender o ex-presidente definitivamente na penitenciária, porque falou com a esposa quando estava em prisão domiciliar!!



A sigla

De agora em diante no Brasil, STF significa ‘Somos Todos Ferrados’, e ai de quem discordar daquela cabeça brilhante que até os fios de cabelo não aguentaram!

Qual rua?

A polêmica do Centro Pop fez vereadores da base aproveitarem o tema para criticar o prefeito. Jogam de boa com o eleitor e no fim vai ficar tudo igual!!



As alianças

Sábado centenas de corajosos irão enfrentar o matrimônio no Casamento Coletivo da Justiça nos Bairros. Ano que vem daí por cento vamos regularizar umas separações!!

No fim…

… já houve um tempo que rede social nada mais era que distribuição de rede para o pessoal de baixa renda no Nordeste!!!