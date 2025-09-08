Coluna Amparar: Como funciona a consciência coletiva?

Como funciona a consciência coletiva familiar? Segundo a imagem oferecida por Bert Hellinger, funciona à semelhança do vôo de um bando de aves. O bando voa a partir de uma força que atua por igual sobre todos os pássaros. Os pássaros não têm movimentos independentes do bando. Todos voam na mesma corrente.

Na família atua algo semelhante. Nas ações dos membros da família não atua unicamente a força de sua deliberação individual. À semelhança do que acontece no vôo dos pássaros, atua sobre os membros da família uma força comum e superior às individualidades. As individualidades se agrupam na forma de uma “comunidade de destino”.

Cada pessoa, quer tenha consciência ou não, está intrinsecamente vinculada a muitas outras que pertencem ao mesmo sistema familiar. Pertencem a esse sistema os filhos e seus irmãos e meio-irmãos (inclusive os natimortos, abortados, ilegítimos e meio-irmãos); os pais e os irmãos deles (inclusive os natimortos, abortados, ilegítimos e meio-irmãos); os avós e bisavós; os ex-parceiros dos pais e avós; qualquer pessoa cuja partida ou infortúnio tenha permitido o acesso de outras pessoas a esse grupo ou que de alguma forma lhes deu uma vantagem.

Sobre esse sistema familiar atua uma força comum que é a consciência coletiva familiar. À semelhança do que acontece com o vôo em bando das aves, a consciência coletiva cuida para manter unido e íntegro o sistema de modo que nenhum de seus membros se perca.

Assim, quando um membro do sistema familiar é rejeitado e excluído pelos demais, a consciência coletiva escolherá outro membro para representar a vida dele até que o membro injustiçado seja reconhecido e readmitido novamente.

JOSÉ LUIZ AMES E ROSANA MARCELINO são consteladores familiares e terapeutas sistêmicos e conduzem a Amparar