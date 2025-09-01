Coluna Amparar: A consciência pessoal está subordinada à consciência coletiva

A consciência pessoal é experimentada de modo imediato em nossas ações. Ela provoca em nós os sentimentos de inocência e culpa de forma imediata às nossas ações. É a forma de consciência relacionada ao modo como lidamos com as pessoas diretamente ligadas a nós como pais, filhos, irmãos, marido, esposa, amigos, colegas de trabalho, etc.

A consciência pessoal é a consciência que fixa fronteiras: Quem está dentro do grupo é bom; que está fora é mau. Em nome da boa consciência produzimos más ações. Uma vez que esta consciência nos liga unicamente a determinadas pessoas e grupos e, ao mesmo tempo, nos exclui de outros, é uma consciência limitada.

A consciência pessoal está subordinada à consciência coletiva familiar. Esta, diferente da consciência pessoal, não é sentida ou percebida imediatamente em nossas ações, mas apenas pelos efeitos que estas ações provocam sobre o sistema. Assim, o sofrimento de um membro da família pode ser um sintoma de injustiça cometida no passado em relação a outro membro.

A consciência coletiva familiar é uma consciência profunda e oculta. Ela é o sentido de ordem e equilíbrio para todos os membros de uma família que pune e recompensa todas as injustiças que se cometem contra os nascidos antes ou depois, mesmo que não saibam nada um do outro e sejam inocentes.

A consciência coletiva familiar representa os interesses dos excluídos pela consciência pessoal. A consciência coletiva cuida dos excluídos do sistema familiar até que sejam reconhecidos e incluídos novamente na família.

Quando os anteriores cometeram uma injustiça, os posteriores assumirão as consequências sobre si e a compensarão em lugar dos primeiros. Assim, através da consciência coletiva familiar os membros do sistema familiar se enredam na culpa e na inocência dos outros. Deste modo, todos os excluídos, incompreendidos, esquecidos e mortos em circunstâncias difíceis estão conectados conosco, estejam vivos ou mortos.

