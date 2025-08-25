Coluna Amparar

A família atual tem prioridade sobre as anteriores

Nas situações em que a pessoa teve vários casamentos com filhos em cada um deles, primeiro vem o amor aos filhos do primeiro casamento, depois o amor à segunda esposa e finalmente o amor aos novos filhos da segunda união. A ordem correta dos filhos – em segundas uniões – segue o mesmo critério do tempo: Primeiro vêm os filhos do primeiro casamento e somente depois os de segundo e assim sucessivamente (se houver mais uniões com filhos).

No entanto, esta ordem de precedência vale somente aos filhos e não para o novo sistema familiar. Em relação ao sistema, o novo sistema familiar tem precedência sobre o anterior.

Isso significa que o parceiro que teve casamentos anteriores deve dedicar sua inteira atenção à família atual e não às famílias que havia formado anteriormente.

Por que funciona assim? Simples. A única família que ainda existe é a atual! As anteriores desapareceram com a separação. Permanecem os filhos e os ex-cônjuges. Ou seja, permanecem os membros da família, mas a família ficou desfeita com a separação. Não existe mais!

Decorre desta afirmação uma consequência importante. Se, por exemplo, um homem ou uma mulher tiver um filho de outro parceiro durante o casamento, o correto é ele ou ela abandonar o casamento e passar viver com o novo parceiro, por mais difícil que isso possa ser para todos, porque este casamento acabou.

Sistemicamente, o que dissolve o vínculo em um casamento não é a relação extraconjugal e sim quando desta relação extraconjugal nasce um filho. Assim, quando uma pessoa casada tem um relacionamento extraconjugal com outra pessoa igualmente casada, serão dois casamentos que, desde a perspectiva sistêmica, são dissolvidos.

Ainda que o casal decida permanecer junto, será uma relação que perdeu a conexão. Em geral será um casamento que existe para manter as aparências ou pelas conveniências financeiras, patrimoniais, ou por causa das crenças.

