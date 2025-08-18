Coluna Amparar

O amor ao filho vem antes do amor pelo novo cônjuge

Quando a pessoa passa por vários casamentos, na ordem de colocação o primeiro parceiro tem precedência sobre o segundo e assim sucessivamente. O mesmo vale para os filhos de sucessivos casamentos: Os filhos do primeiro casamento têm precedência sobre os do segundo e assim sucessivamente.

Vamos ilustrar isso com um exemplo. Digamos que uma pessoa, antes do casamento atual, foi casada por três vezes e teve filhos em cada casamento. Neste caso, a sequência fica assim: Primeiro parceiro com os filhos; segundo parceiro com os filhos; terceiro parceiro com os filhos; parceiro atual com os filhos. A precedência é devida à ordem de chegada.

Reconhecer a precedência implica em honrar e agradecer ao parceiro anterior, porque tem o parceiro atual graças à retirada do parceiro anterior. Em relação aos filhos, reconhecer a precedência implica em o parceiro posterior aceitar que o amor do parceiro ao filho do casamento anterior veio antes e, por isso, não pode reivindicar o primeiro lugar.

O êxito de um segundo casamento depende de concordar com a condição de ser “segundo” e não “primeiro”. É preciso que em um segundo relacionamento se honre o anterior como primeiro, mas prioritário é o segundo relacionamento.

Assim, é uma violação da ordem quando, por exemplo, uma segunda esposa tem ciúmes dos filhos ou da esposa do casamento anterior do marido ou quando um segundo marido tem ciúmes dos filhos ou do marido do casamento anterior da esposa.

Para o marido/esposa esses filhos sempre terão prioridade em relação ao novo marido/esposa. No entanto, é igualmente uma violação de ordem se em um segundo relacionamento o marido ou a esposa derem prioridade ao primeiro marido ou esposa.

Finalmente, a lei da ordem de precedência não se aplica à relação entre marido e esposa. Entre eles não existe um primeiro e um segundo, porque os dois chegaram ao mesmo tempo, se tornam casal juntos e, por isso, são rigorosamente iguais nos seus direitos e obrigações.