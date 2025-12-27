Coluna Amparar

O que fazer diante de uma identificação sistêmica?

A identificação de um membro atual com outro da geração anterior acontece sempre com membros da família que foram excluídos, rejeitados e desprezados. O membro atual identificado com ele sofre por parte da sua família da mesma rejeição, desprezo e exclusão que sofreu o membro anterior.

Por isso, os conflitos que aconteceram na geração passada e que não foram resolvidos reaparecem na geração atual como se fossem “fantasmas” que se tornam visíveis através das ações e emoções incompreensíveis.

Uma vez identificado algum indício de identificação, o que é possível fazer? É aconselhável procurar ajuda profissional de um terapeuta sistêmico, porque se trata de um processo muito complexo e que demanda um profissional com muita experiência para lidar com a situação.

No entanto, se você identificou que talvez esteja emaranhada com outro membro de seu sistema familiar, pode fazer algo. Vamos indicar uma dinâmica sistêmica para auxiliar você nesse processo.

Depois que você identificou por seu comportamento que você provavelmente está imitando alguém que foi excluído da família no passado, neste caso você pode fazer o seguinte. Imagine diante de si a pessoa excluída pela família, imagine colocando-se ao lado dela. Depois disso dá a ela um lugar em seu coração, fale interiormente a ela de seu amor, e mostre seu reconhecimento e honra curvando-se interiormente diante dela.

A solução acontece quando o membro atual se separa do membro da geração passada. É um processo de “desidentificação”. Quando a pessoa faz a dinâmica indicada, o membro antepassado identificado se retira e volta ao seu lugar.

Tudo o que o membro antepassado rejeitado, desprezado e excluído quer é ser visto e reconhecido no seu direito de pertencer à família. Quando isso acontece, a alma dele se pacifica e o sistema volta a ficar em ordem.