Coluna Amparar

A prioridade da ordem sobre o amor

Cascavel e Paraná - Para evitar as consequências a que conduz a luta do amor contra a ordem é preciso compreender a ordem e obedecer a ela, com amor. Somente quando o posterior concede ao anterior a precedência e lhe deixa o lugar que lhe cabe a tragédia se converte em felicidade. Vamos lançar um breve olhar para a ordem, com amor!

Sistemicamente, os membros do sistema familiar não estão todos no mesmo patamar. Eles estão colocados uns em relação aos outros como se estivessem sobre uma escada.

No alto da escada estão o marido e a esposa: ambos estão em igualdade no topo da escada, porque começaram juntos, ao mesmo tempo, a família. Quando chega o primeiro filho, o lugar dele é o degrau logo abaixo do lugar ocupado pelos pais. Cada filho que vem depois ocupa, pela ordem, o degrau abaixo seguinte. O lugar acima daquele ocupado pelos pais é dos avós (pais dos pais) e depois os bisavós e assim por diante.

Quando todos os membros ficam no seu lugar, quando ninguém sai de sua posição para ocupar a posição de outro, o sistema familiar funciona em paz e equilíbrio.

Algumas vezes acontece de um filho ou filha ocupar o lugar de pai ou de mãe dos pais. É o caso quando um filho ou uma filha se comporta como se fosse parceiro ou parceira da mãe ou do pai. Por exemplo, quando a mãe ou o pai toma uma filha ou filho para ser seu confidente. A mãe ou o pai confidenciam a esse filho ou filha o que acontece na intimidade de seu relacionamento. Compartilham com a filha ou filho suas queixas, etc.

Em casos assim, o filho ou a filha saem de seu lugar na “escada” e vão para o degrau ocupado pelos pais. Isto é, vão para um lugar que não é o deles. O sistema fica em desordem, porque neste caso são os filhos que definem as regras.

Isso costuma provocar consequências graves: a vida dos filhos que estão fora de sua posição correta costuma não fluir. Por exemplo, não conseguem estabelecer um relacionamento com êxito; outras vezes a vida profissional e financeira fica estagnada.

Qual a solução? Restaurar a ordem e segui-la com amor.