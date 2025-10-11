Coluna Amparar

Diferenças entre consciência pessoal e coletiva

A consciência pessoal atua ao nível consciente, ao passo que a consciência coletiva atua ao nível inconsciente. Ambas as formas de consciência atuam sobre nós, ainda que de formas diferentes.

Ao nível da consciência pessoal a vontade tem a capacidade de determinar-se livremente. Assim, a pessoa dispõe do poder de escolher e decidir-se interiormente. Por este motivo somos responsáveis pelas consequências de nossas ações.

No entanto, atua sobre nós também uma “consciência oculta” – a consciência de clã ou coletiva. Esta consciência atua sobre os indivíduos em um plano subconsciente. Desta maneira pode acontecer de determinadas decisões da consciência pessoal sofrerem a interferência da consciência coletiva.

A consciência coletiva interfere nas decisões do indivíduo na medida em que nele vibra a memória emocional de seu sistema familiar inteiro. Por isso, algumas vezes, suas decisões pessoais nada mais são do que a repetição de um padrão de seu sistema familiar.

Por exemplo, uma pessoa identifica sua dificuldade de intimidade e entrega. Quando olhamos para o sistema familiar dela encontramos a mesma dificuldade na mãe, na avó e até onde estiverem disponíveis as informações.

Outra forma de interferência da consciência coletiva nas decisões individuais se dá como identificação com membros antepassados. A pessoa no presente revive o roteiro de vida de um membro antepassado injustiçado. Em virtude disso as escolhas atuais podem estar determinadas por esta identificação.

Isso nos leva a perceber que consciência pessoal e consciência coletiva podem entrar em confronto uma com a outra. Assim, por exemplo, um membro de um sistema pode agir num determinado sentido desde a inocência de sua consciência pessoal e essa ação pode levar a que no futuro outro membro seja sacrificado a serviço da consciência coletiva por causa dessa ação.

Quando alguém aprende a olhar para o sistema familiar desde a perspectiva sistêmica aprende a observar sem julgar procurando ver mais além do imediato diante dos olhos.