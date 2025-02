Coluna AMC: O time de futebol Clandestinos/AMC disputou partida em Santa Catarina

Cascavel - Este final de semana (23), foi marcado por um momento de competição do esporte da Associação Médica de Cascavel, com o time Nova Joinville de Santa Catarina. O time de Cascavel, “Clandestinos” foi idealizado durante a pandemia do Covid-19, por Edson Bauer que atua no esporte da AMC. Graças a amizade entre médicos e amigos de médicos, continuam jogando ainda hoje. A disputa foi no Estádio Ernesto Chileno Sobrinho, mais conhecido como Estádio Ernestão.

Na verdade, foi um belo interestadual realizado em Joinville/SC. Nesta ocasião, a vitória ficou com o Nova Joinville, e no ano passado o Clandestinos de Cascavel, trouxe a vitória, mas todos entendem que o mais importante é esta interação entre os times das duas cidades.