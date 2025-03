Coluna AMC: “Doe lacres, doe tampinhas, doe amor”

A Associação Médica de Cascavel se uniu à campanha da Unimed Cascavel para arrecadar lacres e tampinhas e beneficiar entidades assistenciais. Desde 2014, a campanha visa promover a integração entre os colaboradores, cooperados, comunidade e o fortalecimento do relacionamento com fornecedores e clientes, por meio de um ato de solidariedade. “Todo mês fazemos a separação do material, a triagem e vendemos para a recicladora parceira. O resultado dessa venda entra no caixa da campanha; consultamos as entidades beneficiadas para assim adquirir os itens de acessibilidade”, explica Maria Carolina Pedro, analista de sustentabilidade da Unimed Cascavel.

Foto: AMC

A Apae de Cascavel, Ibema e Corbélia estão entre as entidades que recebem as doações, assim como a Uopeccan, Lions Clube, Adefica, Paradesporto e Lar dos Velhinhos de Ubiratã.

A partir de agora a AMC é ponto de arrecadação e contribui com o projeto: “Para a diretoria é muito importante fazer sua parte na responsabilidade social, por isso estamos à disposição para receber os lacres e tampinhas e contamos com apoio dos associados e comunidade”, afirma Solange Fretta, secretária da entidade.