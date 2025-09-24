Coluna AMC Cascavel

Correr por saúde, Correr por Cascavel: 1ª AMC RUN

Cascavel e Paraná - Cascavel sempre foi uma cidade que pulsa energia, crescimento e comunidade. E no dia 7 de dezembro de 2025, vamos escrever juntos um novo capítulo nesta história com a 1ª AMC Run, uma corrida de rua que vai muito além do esporte.

Como médico e presidente da Associação Médica de Cascavel, entendo que a saúde não se constrói apenas em consultórios e hospitais, mas também na prevenção, no movimento e no incentivo a hábitos de vida saudáveis. Este evento nasceu com um propósito claro: unir pessoas, promover saúde e fortalecer o espírito comunitário – valores que definem nossa cidade.

Com percursos de 5KM acessíveis a todos – sejam corredores experientes ou aqueles que darão seu primeiro passo –, a AMC Run foi pensada para incluir famílias, jovens, adultos e idosos em um ambiente seguro, com apoio médico especializado e toda a estrutura necessária para que cada participante se sinta incentivado.

E aqui vai um convite especial: as inscrições estão abertas desde o último dia 18 de agosto pelo site: www.agendaoffroad.com.br. Oferecemos ainda um prêmio total de R$ 2.000,00 – não como um fim, mas como um estímulo ao desempenho e à superação.

Mas este evento não é só sobre competição. É sobre celebrar a vida, a saúde e a união. Cada inscrito fortalece não apenas seu próprio corpo, mas também apoia iniciativas futuras da AMC em prol da comunidade.

Queremos mostrar que nossa cidade é referência também em qualidade de vida.

Corra com a gente. Corra por você. Corra por Cascavel.