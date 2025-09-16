Coluna AMC Cascavel

Um Encontro para Celebrar a Medicina

Cascavel e Paraná - A Associação Médica de Cascavel tem a honra de convidar todos os médicos e médicas da região para o tradicional Jantar em Comemoração ao Dia do Médico.

Será uma noite especial de confraternização, dedicada àqueles que dedicam suas vidas ao cuidado da população. Um momento para celebrar juntos as conquistas, fortalecer os laços de nossa classe e desfrutar de uma agradável celebração.

Contaremos com um delicioso jantar, preparado pelo conceituado Buffet Madri, e a animação ficará por conta da renomada Banda Harmony. As vagas são limitadas. Para garantir sua participação, solicitamos que confirme sua presença até o dia 15 de outubro através do telefone da AMC: (45) 9.9921-0298 (com Solange). Sua presença é fundamental para tornar esta celebração ainda mais significativa.

Contamos com a presença de todos para uma noite de grande alegria e reconhecimento.

A Associação Médica de Cascavel agradece o apoio de nossos parceiros: FD Empreendimentos, Sisprime e Unimed Cascavel.