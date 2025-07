Coluna AMC Cascavel

Feijoada Solidária da AMC: Uma celebração de sabor e responsabilidade social

Cascavel e Paraná - Neste sábado, dia 2 de agosto, a AMC (Associação Médica de Cascavel) abre suas portas para um evento que promete aquecer os corações da comunidade em pleno inverno. A tradicional Feijoada Solidária, marcada para começar às 11h30, vai muito além de um simples almoço – é uma verdadeira celebração da gastronomia, da música e, principalmente, da solidariedade.

O cardápio principal, é claro, será a feijoada completa, preparada com o cuidado e a qualidade que só a AMC pode oferecer. Mas o evento reserva ainda outro atrativo especial: a apresentação do músico Edy Vieira, que promete embalar o almoço com um repertório repleto de sucessos consagrados, garantindo um ambiente animado e descontraído.

O que torna essa feijoada ainda mais especial é seu caráter social. Parte da renda obtida com a venda de ingressos será revertida para projetos e iniciativas da AMC que beneficiam diretamente a população cascavelense. Participar do evento significa, portanto, desfrutar de um ótimo programa enquanto contribui com causas nobres.

Os ingressos, com quantidade limitada, estão à venda e podem ser adquiridos diretamente na secretaria da AMC ou pelo telefone (45) 99921-0298.