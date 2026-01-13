Coluna AMC Cascavel

Torneio de Tênis movimenta programação esportiva da AMC

Cascavel e Paraná - A Associação Médica de Cascavel (AMC) sediará, entre os dias 30 de janeiro e 1º de fevereiro, o Torneio de Tênis – Dupla Mista FD Empreendimentos, evento que integra o calendário esportivo da entidade e reunirá atletas em um fim de semana dedicado ao esporte e à convivência.

A competição será disputada no formato de eliminatória simples, com duplas mistas distribuídas nas classes A, B e C, permitindo a participação de jogadores com diferentes níveis técnicos. O torneio tem como proposta valorizar a prática esportiva, estimular a integração entre os participantes e promover o tênis em um ambiente organizado e acolhedor.