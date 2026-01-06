coluna AMC Cascavel

Janeiro e os cuidados essenciais com a saúde física e mental

Cascavel e Paraná - O início do ano é tradicionalmente um período de reflexões, recomeços e novos propósitos. No campo da saúde, janeiro também assume um papel fundamental ao trazer duas importantes campanhas de conscientização: o Janeiro Roxo, voltado à prevenção e ao enfrentamento da hanseníase, e o Janeiro Branco, que convida a sociedade a olhar com mais atenção para a saúde mental. Ambas reforçam a importância do diagnóstico precoce, do acesso ao tratamento e do combate ao estigma que ainda envolve essas condições.

A hanseníase é uma doença conhecida há mais de quatro mil anos e, apesar dos avanços da medicina, ainda representa um desafio significativo no Brasil. O país ocupa atualmente a segunda posição mundial em número de novos casos, o que mantém a doença como um relevante problema de saúde pública. Ela acomete pessoas de todas as idades e sexos e sua transmissão ocorre por meio do contato próximo e prolongado com pessoas não tratadas, pelas vias aéreas superiores.

Entre os principais sinais e sintomas estão manchas na pele com perda ou alteração da sensibilidade, formigamentos, diminuição da força muscular e espessamento de nervos periféricos. O diagnóstico é essencialmente clínico, feito por meio de exame dermatológico e neurológico, e deve ser realizado o mais precocemente possível. Quando não identificada a tempo, a hanseníase pode causar lesões neurais que levam a deficiências físicas e limitações funcionais, responsáveis, ao longo da história, pelo forte estigma associado à doença.

É fundamental destacar que a hanseníase tem cura e que o tratamento é gratuito e oferecido pelo Sistema Único de Saúde (SUS). A terapia medicamentosa, conhecida como Poliquimioterapia Única (PQT-U), é segura, eficaz e, logo no início do tratamento, a pessoa deixa de transmitir a doença. A avaliação de contatos próximos e o acompanhamento contínuo fazem parte da estratégia de prevenção e controle.

Paralelamente, o Janeiro Branco amplia o debate sobre a saúde mental, reforçando que ela não se limita ao aspecto emocional. Segundo a Organização Mundial da Saúde, saúde mental é um estado de bem-estar que permite ao indivíduo lidar com os desafios da vida, desenvolver suas habilidades e contribuir com a comunidade. Esse equilíbrio depende de fatores biológicos, psicológicos e sociais, além das condições de vida, trabalho, relações sociais e acesso a políticas públicas.