Coluna AMC Cascavel

Reflexões e Agradecimentos
Cascavel e Paraná - O término do ano, é algo muito especial, quantos eventos foram necessários para que chegássemos até aqui? Se estamos contemplando um novo ano que se descortina à nossa frente, somos mais que vitoriosos, pois uma nova temporada está chegando.
Este também, é um momento de reflexão e agradecimento, graças a Deus, podemos fazer melhor, ser melhor e mais fraternos. Todos nós da Diretoria e Cooperadores, queremos que nesse próximo ano, sejamos mais unidos e que nossas famílias possam estar mais em nossa sede.
Quando nos unimos em torno da nossa associação, somos mais fortes, nossa classe ganha muito mais visibilidade. Estamos trabalhando na terceira obra literária dessa gestão, a saber, Livro da História da Cardiologia de Cascavel.
O objetivo é que as novas gerações vejam a dedicação dos médicos que lhes precederam, por fim, queremos desejar a todos, um Feliz e Abençoado Ano Novo e que a Benção de Deus esteja sobre nós.
Atendimento da Secretaria da AMC terá horários especiais no fim de ano
A AMC (Associação Médica de Cascavel) informa aos seus associados que a secretaria da entidade terá atendimento especial durante o período de fim de ano, visando melhor organização interna e planejamento das atividades.
A secretaria permanecerá fechada até 5 de janeiro e, posteriormente, de 12 a 26 de janeiro. O atendimento ao público ocorrerá normalmente apenas no período de 6 a 9 de janeiro, das 7h às 12h e das 13h às 16h30.
As atividades da secretaria serão retomadas integralmente a partir do dia 27 de janeiro.
A AMC agradece a compreensão de todos os associados e reforça seu compromisso em manter um atendimento de qualidade, permanecendo à disposição para esclarecimentos e demandas.