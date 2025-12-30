Coluna AMC Cascavel

Reflexões e Agradecimentos

Cascavel e Paraná - O término do ano, é algo muito especial, quantos eventos foram necessários para que chegássemos até aqui? Se estamos contemplando um novo ano que se descortina à nossa frente, somos mais que vitoriosos, pois uma nova temporada está chegando.

Este também, é um momento de reflexão e agradecimento, graças a Deus, podemos fazer melhor, ser melhor e mais fraternos. Todos nós da Diretoria e Cooperadores, queremos que nesse próximo ano, sejamos mais unidos e que nossas famílias possam estar mais em nossa sede.

Quando nos unimos em torno da nossa associação, somos mais fortes, nossa classe ganha muito mais visibilidade. Estamos trabalhando na terceira obra literária dessa gestão, a saber, Livro da História da Cardiologia de Cascavel.

O objetivo é que as novas gerações vejam a dedicação dos médicos que lhes precederam, por fim, queremos desejar a todos, um Feliz e Abençoado Ano Novo e que a Benção de Deus esteja sobre nós.