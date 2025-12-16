Coluna AMC Cascavel

1ª AMC RUN alia esporte e solidariedade com arrecadação de alimentos

Cascavel e Paraná - A 1ª edição da AMC RUN – Troféu FD Empreendimentos segue deixando um legado positivo para Cascavel. Na tarde da última quinta-feira (11), na sede da AMC (Associação Médica de Cascavel), foram entregues quase 400 quilos de alimentos à RIC TV, resultado da arrecadação realizada durante o evento esportivo.

Os donativos arrecadados durante a corrida serão destinados a entidades beneficentes do município, por meio da campanha Alimento do Bem, promovida pela RIC TV. A ação reforça o caráter social da AMC RUN, mostrando que o evento foi além da prática esportiva, unindo saúde, solidariedade e responsabilidade social.

Para a Associação Médica de Cascavel e para a FD Empreendimentos, organizadoras do evento, o resultado da arrecadação representa uma grande conquista. A corrida foi um sucesso de público e participação, e a possibilidade de contribuir com famílias e instituições que necessitam torna a iniciativa ainda mais significativa.

O presidente da AMC, Dr. Cristiano Mroginski, e o vice-presidente, Dr. João Renato Dias dos Santos, estiveram presentes no momento da entrega dos alimentos, acompanhados do representante da RIC RECORD, Sr. Edivaldo Candido, simbolizando a parceria entre as instituições em prol da comunidade.