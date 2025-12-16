Coluna AMC Cascavel

1ª AMC RUN alia esporte e solidariedade com arrecadação de alimentos
Cascavel e Paraná - A 1ª edição da AMC RUN – Troféu FD Empreendimentos segue deixando um legado positivo para Cascavel. Na tarde da última quinta-feira (11), na sede da AMC (Associação Médica de Cascavel), foram entregues quase 400 quilos de alimentos à RIC TV, resultado da arrecadação realizada durante o evento esportivo.
Os donativos arrecadados durante a corrida serão destinados a entidades beneficentes do município, por meio da campanha Alimento do Bem, promovida pela RIC TV. A ação reforça o caráter social da AMC RUN, mostrando que o evento foi além da prática esportiva, unindo saúde, solidariedade e responsabilidade social.
Para a Associação Médica de Cascavel e para a FD Empreendimentos, organizadoras do evento, o resultado da arrecadação representa uma grande conquista. A corrida foi um sucesso de público e participação, e a possibilidade de contribuir com famílias e instituições que necessitam torna a iniciativa ainda mais significativa.
O presidente da AMC, Dr. Cristiano Mroginski, e o vice-presidente, Dr. João Renato Dias dos Santos, estiveram presentes no momento da entrega dos alimentos, acompanhados do representante da RIC RECORD, Sr. Edivaldo Candido, simbolizando a parceria entre as instituições em prol da comunidade.
A AMC destaca que ações como esta reforçam o compromisso da entidade com a promoção da saúde, do bem-estar e da solidariedade, demonstrando que o esporte pode ser uma poderosa ferramenta de transformação social.
Atendimento da Secretaria da AMC terá horários especiais no fim de ano
A AMC (Associação Médica de Cascavel) informa aos seus associados que a secretaria da entidade terá atendimento especial durante o período de fim de ano, visando melhor organização interna e planejamento das atividades.
A secretaria permanecerá fechada de 19 de dezembro a 5 de janeiro e, posteriormente, de 12 a 26 de janeiro. O atendimento ao público ocorrerá normalmente apenas no período de 6 a 9 de janeiro, das 7h às 12h e das 13h às 16h30. As atividades da secretaria serão retomadas integralmente a partir do dia 27 de janeiro.
A AMC agradece a compreensão de todos os associados e reforça seu compromisso em manter um atendimento de qualidade, permanecendo à disposição para esclarecimentos e demandas.