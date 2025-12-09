Coluna AMC Cascavel

1ª AMC RUN: Mais de 300 atletas na estreia histórica do evento

Cascavel e Paraná - No último domingo (7), Cascavel recebeu a primeira edição da AMC RUN – Troféu FD Empreendimentos, um evento que entrou para o calendário esportivo da cidade com grande estilo. A prova reuniu mais de 300 atletas, entre corredores e caminhantes, que começaram a manhã com muita energia, superação e espírito de comunidade.

A 1ª edição se destacou também pela diversidade dos participantes: atletas de todas as idades, desde os 20 anos até a categoria 65+, além de competidores da categoria PCD, que abrilhantaram ainda mais o evento com garra e representatividade.

Outro ponto importante desta edição foram as doações arrecadadas, que serão destinadas à RIC TV, que dará o encaminhamento para entidades beneficentes de Cascavel. A iniciativa reforça o compromisso da AMC e dos organizadores com ações sociais que fazem a diferença na comunidade.

A realização da AMC RUN só foi possível graças à dedicação da AMC e da FD Empreendimentos, com o know-how de Luciano Carvalho, que estiveram à frente do evento e garantiram uma experiência maravilhosa para todos os participantes. O apoio dos patrocinadores também foi fundamental para o sucesso da corrida, contribuindo diretamente para a qualidade desta primeira edição.