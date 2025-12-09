Coluna AMC Cascavel

1ª AMC RUN: Mais de 300 atletas na estreia histórica do evento
Cascavel e Paraná - No último domingo (7), Cascavel recebeu a primeira edição da AMC RUN – Troféu FD Empreendimentos, um evento que entrou para o calendário esportivo da cidade com grande estilo. A prova reuniu mais de 300 atletas, entre corredores e caminhantes, que começaram a manhã com muita energia, superação e espírito de comunidade.
A 1ª edição se destacou também pela diversidade dos participantes: atletas de todas as idades, desde os 20 anos até a categoria 65+, além de competidores da categoria PCD, que abrilhantaram ainda mais o evento com garra e representatividade.
Outro ponto importante desta edição foram as doações arrecadadas, que serão destinadas à RIC TV, que dará o encaminhamento para entidades beneficentes de Cascavel. A iniciativa reforça o compromisso da AMC e dos organizadores com ações sociais que fazem a diferença na comunidade.
A realização da AMC RUN só foi possível graças à dedicação da AMC e da FD Empreendimentos, com o know-how de Luciano Carvalho, que estiveram à frente do evento e garantiram uma experiência maravilhosa para todos os participantes. O apoio dos patrocinadores também foi fundamental para o sucesso da corrida, contribuindo diretamente para a qualidade desta primeira edição.
Para a Associação Médica de Cascavel, promover iniciativas como esta reforça o compromisso da entidade com a saúde, o bem-estar e a qualidade de vida da comunidade. Ver tantos atletas reunidos, alguns estreantes, outros já experientes, mostrou a força do esporte como ferramenta de conexão e incentivo a hábitos saudáveis.
A 1ª AMC RUN foi apenas o começo. A organização já confirmou a próxima edição: a 2ª AMC RUN será realizada no dia 8 de novembro de 2026, prometendo ainda mais novidades e participação.
A Associação agradece a todos que fizeram parte deste dia tão especial: patrocinadores, organização, apoiadores e, principalmente, os mais de 300 atletas que deram vida ao evento. Momentos como esse reforçam o propósito de seguir investindo em práticas que contribuem para uma cidade mais ativa, solidária e saudável.