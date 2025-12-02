Coluna AMC Cascavel

Cascavel e Paraná - Reunião da Diretoria da Associação Médica de Cascavel
Na noite do dia 27, a Associação Médica de Cascavel realizou a última reunião do ano em sua sede, encerrando mais um ciclo de trabalho dedicado à classe médica da cidade. Como de costume, o encontro reuniu os diretores que, de forma voluntária, se dedicam periodicamente à gestão e ao fortalecimento da entidade.
Após a reunião, diretores e funcionários participaram de uma confraternização marcada por gestos de gratidão, proximidade e reconhecimento mútuo. O momento serviu como uma forma carinhosa de celebrar as conquistas do ano e reforçar os laços entre todos que colaboram para o desenvolvimento da associação.
Com espírito de união e esperança, a AMC agradece a presença e o empenho de todos ao longo de 2025 e deseja que o próximo ano seja ainda mais próspero. A expectativa é continuar esse trabalho e receber novos associados para fortalecer ainda mais a entidade. A AMC espera por vocês!
Confira a 1ª AMC Run
Confira como e quando retirar seu kit para a 1ª AMC RUN
A cidade de Cascavel se prepara para uma manhã especial dedicada ao esporte, à saúde e à superação com a realização da 1ª AMC Run – FD Empreendimentos. O evento, que reúne corrida de 5 km e caminhada de 3 km, acontecerá no dia 7 de dezembro, às 7h30, com largada na Associação Médica de Cascavel, localizada na Rua Jequetibá, 559, no Recanto Tropical.
Fruto de uma parceria entre a Associação Médica de Cascavel e a FD Empreendimentos, a corrida busca promover bem-estar, incentivar hábitos saudáveis e conectar pessoas por meio do movimento. Todos os participantes receberão kit exclusivo, medalha de participação e ainda terão a chance de concorrer à premiação em dinheiro, tornando a experiência ainda mais motivadora.
Retirada dos Kits
A retirada dos kits ocorrerá nos dias 05 de dezembro (em horário comercial) e 06 de dezembro até às 11h30, diretamente na FD Empreendimentos, situada na Avenida Guaíra, 71. Para efetuar a retirada, é necessário levar 1 kg de alimento não perecível, 1 litro de leite ou, alternativamente, realizar o pagamento da taxa de R$ 7,00.
Com espírito de união e incentivo ao esporte, a 1ª AMC Run promete movimentar a cidade e proporcionar uma manhã cheia de energia, saúde e integração para toda a comunidade.