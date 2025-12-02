Coluna AMC Cascavel

Cascavel e Paraná - Reunião da Diretoria da Associação Médica de Cascavel

Na noite do dia 27, a Associação Médica de Cascavel realizou a última reunião do ano em sua sede, encerrando mais um ciclo de trabalho dedicado à classe médica da cidade. Como de costume, o encontro reuniu os diretores que, de forma voluntária, se dedicam periodicamente à gestão e ao fortalecimento da entidade.

Após a reunião, diretores e funcionários participaram de uma confraternização marcada por gestos de gratidão, proximidade e reconhecimento mútuo. O momento serviu como uma forma carinhosa de celebrar as conquistas do ano e reforçar os laços entre todos que colaboram para o desenvolvimento da associação.

Com espírito de união e esperança, a AMC agradece a presença e o empenho de todos ao longo de 2025 e deseja que o próximo ano seja ainda mais próspero. A expectativa é continuar esse trabalho e receber novos associados para fortalecer ainda mais a entidade. A AMC espera por vocês!

