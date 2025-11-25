Coluna AMC Cascavel

AMC RUN está chegando e já movimenta Cascavel
Cascavel e Paraná - Falta pouco para Cascavel viver uma manhã especial de esporte, saúde e integração. No dia 7 de dezembro acontece a 1ª AMC RUN – FD Empreendimentos, um evento que já desperta grande expectativa na cidade e convida toda a comunidade a se preparar desde já para participar.
A corrida é uma realização da Associação Médica de Cascavel, em parceria com a FD Empreendimentos, e foi pensada para estimular a prática de atividades físicas, o bem-estar e a convivência entre pessoas de todas as idades. Mais do que uma competição, a AMC RUN nasce com o propósito de inspirar movimento e reforçar que cuidar da saúde também é uma atitude coletiva.
A largada está marcada para as 7h30, em frente à sede da Associação Médica de Cascavel, localizada na Rua Jequetibá, 559, no bairro Recanto Tropical. O evento contará com duas modalidades: corrida de 5 km e caminhada de 3 km, o que garante a participação tanto de atletas experientes quanto de iniciantes, famílias e pessoas que desejam adotar um estilo de vida mais ativo.
Quem realizar a inscrição tem direito a kit exclusivo do evento, medalha de participação e inclusão nas premiações em dinheiro, valorizando o esforço e incentivando o espírito esportivo.
Inscrições e Preparação
Com a data se aproximando, a organização reforça o convite para que os interessados garantam a inscrição o quanto antes e já comecem a se preparar para esse grande momento esportivo que vai marcar o calendário da cidade.
As inscrições estão abertas pelo site: agendaoffroad.com.br/amcrun2025