Coluna AMC Cascavel

AMC recebe, em parceria com a Escola Tênis Mania, o 4° Open Tênis Mania

Cascavel - A partir do dia 21 de novembro de 2025, a AMC (Associação Médica de Cascavel) será palco de mais uma edição do Open Tênis Mania, torneio promovido pela Escola Tênis Mania, em parceria já consolidada com a AMC. O evento se firmou como um dos principais momentos de integração do tênis amador na região e reunirá atletas em partidas distribuídas entre as sedes da Associação Médica de Cascavel e da Associação Atlética Coopavel.

Os jogos ocorrerão preferencialmente às sextas-feiras, sábados e domingos, podendo haver rodadas extras em dias alternativos, conforme a necessidade e a concordância entre atletas e organização. A competição contará com diversas categorias, abrangendo o público masculino (A, B, C, D e E – iniciantes) e feminino (A, B, C e D – iniciantes), o que permite a participação tanto de jogadores experientes quanto de novos praticantes que desejam vivenciar a atmosfera de um torneio oficial.

O formato de disputa será em eliminatória simples — quem vence avança, quem perde está fora. As partidas serão jogadas em melhor de três sets, com vantagem, e o terceiro set decidido em super tie-break (até 10 pontos). Em caso de necessidade, como por condições climáticas adversas, o formato poderá ser ajustado temporariamente para garantir o andamento do torneio.