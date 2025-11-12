Coluna AMC Cascavel

AMC participa de evento estratégico sobre o futuro da saúde em Cascavel

Cascavel e Paraná - No último dia 6 de novembro, a AMC (Associação Médica de Cascavel) participou do Evento Tendências CODESC: Saúde 2050, realizado na ACIC. O encontro reuniu representantes da área da saúde, empresários, acadêmicos e gestores para debater cenários e tendências que devem moldar o setor nas próximas décadas.

O painel apresentou reflexões sobre temas emergentes, como inteligência artificial aplicada à medicina, uso de tecnologias com responsabilidade ética e integração entre saúde física, mental e cuidados humanizados. A proposta do evento foi fomentar um diálogo entre diferentes setores da sociedade sobre como se preparar para um futuro em que inovação e cuidado caminhem juntos.

Representando a Associação Médica de Cascavel, estiveram presentes: Dr. Cesar Kawakami, diretor administrativo e financeiro da AMC e representante da Câmara da Saúde no CODESC. Os diretores da entidade destacam a importância de a medicina participar ativamente das discussões sobre inovação, garantindo que a tecnologia seja utilizada para ampliar o acesso e qualificar o cuidado; Dr. Cristiano Mroginski, presidente da AMC, reforçou que a entidade mantém seu compromisso de acompanhar os movimentos de transformação na área da saúde e de dar voz às demandas dos profissionais médicos.