AMC disponibiliza nova quadra de tênis

Cascavel e Paraná - Com imenso prazer, a diretoria da AMC (Associação Médica de Cascavel) anunciou aos associados mais uma quadra de tênis disponível na entidade, fruto de uma parceria entre a associação e a FD Empreendimentos.

O presidente da Associação Médica de Cascavel, Dr. Cristiano Mrogiski, afirma que a parceria com a FD Empreendimentos vem somar à AMC, pois oferece mais opções aos sócios e amigos. “É mais um espaço disponível que pode atrair ainda mais novos associados”, destaca o presidente, pensamento compartilhado pelo diretor administrativo e financeiro da entidade, o médico Dr. Cesar Kawkami.

Para o diretor da FD Empreendimentos, Fernando Dal Evedove, essa parceria com a Associação Médica já era um sonho da empresa, pois visa à confraternização entre amigos e colegas médicos da AMC.