AMC disponibiliza nova quadra de tênis
Cascavel e Paraná - Com imenso prazer, a diretoria da AMC (Associação Médica de Cascavel) anunciou aos associados mais uma quadra de tênis disponível na entidade, fruto de uma parceria entre a associação e a FD Empreendimentos.
O presidente da Associação Médica de Cascavel, Dr. Cristiano Mrogiski, afirma que a parceria com a FD Empreendimentos vem somar à AMC, pois oferece mais opções aos sócios e amigos. “É mais um espaço disponível que pode atrair ainda mais novos associados”, destaca o presidente, pensamento compartilhado pelo diretor administrativo e financeiro da entidade, o médico Dr. Cesar Kawkami.
Para o diretor da FD Empreendimentos, Fernando Dal Evedove, essa parceria com a Associação Médica já era um sonho da empresa, pois visa à confraternização entre amigos e colegas médicos da AMC.
O vice-presidente e diretor de esportes da AMC, Dr. João Renato Dias dos Santos, comenta: “Nossa gestão está focada em oferecer o melhor para nossos associados e para toda a família. Mais uma quadra de tênis permite aos nossos colegas médicos maior flexibilidade na reserva da quadra, e isso nos deixa felizes.”
Dr. João Renato lembra ainda que a quadra antiga passou por ampla revitalização e que tanto a revitalização quanto a construção da nova quadra contaram com a experiência do senhor Reinaldo Dantas, de São Paulo, profissional com mais de 35 anos de atuação na construção de quadras de saibro. Para se ter uma ideia, ele já preparou quadras para a Copa Davis de Tênis e para a renomada tenista Maria Esther Bueno, utilizadas em campeonatos oficiais. Segundo o Sr. Dantas, o material usado na quadra da AMC é de excelente qualidade e pode durar mais de vinte anos.
Parabéns a todos os amantes do tênis!
Parabéns à AMC por oferecer sempre o melhor aos seus associados.