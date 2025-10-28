Assembleia na Associação Médica de Cascavel – AMC

Cascavel e Paraná - Na quinta-feira (23), na sede da Associação Médica de Cascavel, foi realizada a assembleia para regularização da escritura de compra do terreno onde hoje está localizado a sede do Conselho Regional de Medicina de Cascavel – CRM.

Com imensa satisfação para todos está sendo finalizado o processo onde a escritura será efetivada. Para a diretoria da Associação Médica de Cascavel isto é de grande importância, dado o respeito e admiração que sempre consolidou o relacionamento entre as duas entidades.

A AMC, vem realizando amplas melhorias de revitalização na sede da AMC e recentemente muito alegra a nova quadra de Tênis, pronta para uso. A mesma foi fruto de uma parceria com a FD Empreendimentos. Tudo isso está sendo realizado para que a classe médica encontre na Associação Médica de Cascavel um lugar para desfrutar com toda a família.