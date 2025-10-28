Assembleia na Associação Médica de Cascavel – AMC
Cascavel e Paraná - Na quinta-feira (23), na sede da Associação Médica de Cascavel, foi realizada a assembleia para regularização da escritura de compra do terreno onde hoje está localizado a sede do Conselho Regional de Medicina de Cascavel – CRM.
Com imensa satisfação para todos está sendo finalizado o processo onde a escritura será efetivada. Para a diretoria da Associação Médica de Cascavel isto é de grande importância, dado o respeito e admiração que sempre consolidou o relacionamento entre as duas entidades.
A AMC, vem realizando amplas melhorias de revitalização na sede da AMC e recentemente muito alegra a nova quadra de Tênis, pronta para uso. A mesma foi fruto de uma parceria com a FD Empreendimentos. Tudo isso está sendo realizado para que a classe médica encontre na Associação Médica de Cascavel um lugar para desfrutar com toda a família.
Doação de cestas básicas para o Abrigo São Vicente de Paulo
A Associação Médica de Cascavel – AMC, realizou a doação de cestas básicas para o Abrigo São Vicente de Paulo. A Coleta foi uma realização do Departamento de Esporte da AMC, durante a realização do tradicional campeonato de Futebol Suíço da entidade sob coordenação de Edson Bauer e do Diretor de Esporte e Vice-presidente da AMC o médico Dr. João Renato Dias dos Santos.
A Associação Médica de Cascavel na pessoa do seu Presidente Dr. Cristiano Mrogisnki e seu Vice Dr. João Renato, fizeram a entrega para a Irmã Bárbaro, freira das Irmãs de Santa Marcelina, do Abrigo São Vicente de Paulo. Na foto Também Maurilio, funcionário do Abrigo e Solange Fretta, secretária da Associação Médica de Cascavel.
Nossos Parabéns e gratidão a todos os jogadores do Campeonato de Futebol Suíço da AMC. Deus abençoe a todos e até o próximo campeonato em 2026.