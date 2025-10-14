Coluna AMC Cascavel

Sexta-feira é o grande dia: AMC recebe classe médica para jantar de confraternização

Cascavel e Paraná - A AMC (Associação Médica de Cascavel) realiza, nesta sexta-feira, 17 de outubro, o tradicional Jantar em Comemoração ao Dia do Médico. O evento, que marca as celebrações pela data dedicada aos profissionais da medicina, consolida-se como o principal momento de confraternização da classe médica na região.

O jantar será servido pelo Buffet Madri, e a animação da noite ficará por conta da Banda Harmony. O evento é exclusivo para médicos e suas famílias.

A diretoria da AMC reforça o convite a todos os profissionais, destacando que a ocasião é uma oportunidade de reunir os colegas em um ambiente de descontração e reconhecimento mútuo. “Este é o nosso momento de celebrar juntos a dedicação e o empenho de cada médico que contribui diariamente para a saúde de nossa comunidade. É uma noite preparada para honrar essa trajetória”, afirma Dr. Cristiano Mroginski, presidente da entidade.