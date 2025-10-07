Coluna AMC Cascavel

Dia Mundial da Paralisia Cerebral: Conhecer para Incluir
Cascavel e Paraná - Na semana em que se comemora o Dia Mundial da Paralisia Cerebral (6), a AMC (Associação Médica de Cascavel) convida a população para uma importante reflexão sobre inclusão e acolhimento.
A Paralisia Cerebral é uma condição que afeta o movimento e a postura, sendo mais comum na infância. Estima-se que duas em cada 1.000 crianças nascidas no Brasil apresentem essa característica. Mas, ao contrário do que muitos pensam, a PC não é uma doença progressiva – com o tratamento adequado, as pessoas podem desenvolver todo seu potencial.
O segredo está no acompanhamento precoce. Quanto antes iniciarmos as terapias, melhores serão os resultados no desenvolvimento da criança. O trabalho envolve uma equipe completa: fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e médicos especialistas.
Em Cascavel, a rede pública de saúde oferece acompanhamento multiprofissional através do SUS. As Unidades Básicas de Saúde são a porta de entrada para esse cuidado.
O maior desafio, no entanto, ainda é o preconceito. Pessoas com Paralisia Cerebral estudam, trabalham, se relacionam e contribuem com a sociedade. Nosso papel como comunidade é garantir que elas tenham acesso a todos os espaços – das escolas aos locais de trabalho, dos parques aos centros culturais.
Vamos espalhar informação correta e abrir nossos corações para a diversidade. Porque uma sociedade que inclui é uma sociedade mais rica e humana.
