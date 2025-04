Coluna AMC: Associação Médica de Cascavel alerta para a urgência da saúde mental no trabalho

Cascavel - Em alusão ao Dia Mundial da Segurança e Saúde no Trabalho, celebrado neste mês de abril, a AMC (Associação Médica de Cascavel) lança um olhar atento para uma questão que se torna cada vez mais central no bem-estar dos trabalhadores: a saúde mental. Diante de estatísticas alarmantes e da crescente prevalência de ansiedade e depressão, a reflexão proposta para este ano ganha contornos ainda mais urgentes em nossa sociedade.

Se dedicamos uma parcela significativa do nosso dia ao ambiente profissional, como bem aponta o médico especialista em medicina do trabalho, Cesar Kawakami, investir em saúde e segurança nesse contexto transcende a prevenção de acidentes físicos. Para ele, a pauta da saúde mental emerge como um pilar fundamental para a sustentabilidade e o sucesso de qualquer organização.

“No cenário atual, com o aumento expressivo de casos de ansiedade e depressão em todas as faixas etárias, a atenção à saúde mental no trabalho se torna inadiável”, enfatiza o Dr. Kawakami. A preocupação do especialista se estende às futuras gerações de profissionais, ressaltando a importância de um olhar preventivo desde a infância e adolescência. “Empresas prosperam com pessoas saudáveis e engajadas. Saúde física e mental caminham juntas quando falamos em produtividade e qualidade de vida”, completa.

Os números reforçam a urgência dessa discussão. Em 2024, o Brasil registrou um recorde de quase meio milhão de afastamentos do trabalho decorrentes de ansiedade e depressão, conforme dados do Ministério da Previdência Social. Essa estatística não apenas impacta a vida dos trabalhadores, mas também a dinâmica e a economia das empresas.

“Este mês de conscientização é crucial”, afirma o médico. “Profissionais felizes, que se sentem bem física e mentalmente em seus ambientes de trabalho, demonstram maior engajamento, produzem com mais qualidade e, consequentemente, experimentam uma vida mais plena.”

A Associação Médica de Cascavel reforça a importância de que empresas e a sociedade como um todo voltem seus esforços para a promoção de ambientes de trabalho saudáveis mentalmente, investindo em ações de prevenção, acolhimento e tratamento. A saúde mental não é apenas uma questão individual, mas um fator determinante para a construção de um futuro profissional mais produtivo e humano em Cascavel e em todo o país.