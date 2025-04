Coluna AMC: 8 de Abril:  Dia Mundial de Luta Contra o Câncer

A OMS destaca que até 50% dos casos de câncer podem ser prevenidos com ações simples, como parar de fumar, manter uma alimentação saudável, praticar atividades físicas, evitar o consumo excessivo de álcool e vacinar-se contra infecções que podem causar câncer, como o HPV e a hepatite B.

Hoje tem jogo do Campeonato de Futebol Suíço na AMC

Será realizada nesta terça-feira (8), na sede da Associação Médica de Cascavel, mais uma partida do tradicional campeonato de futebol suíço da entidade. A disputa promete ser, como sempre, muito acirrada. Participam deste primeiro campeonato do ano as equipes E5 Engenharia, Exxa Imóveis, Gastrodom, Odento Luzzi, Notoya Veículos/Ricovel Alimentos e GBR/Flex Multimarcas.

Venha torcer com a gente, a partir das 19h, na AMC, temos playground para as crianças, além do barzinho para um lanche. Esperamos vocês nesta terça!