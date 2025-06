Coluna AMC

CRM-PR fortalece diálogo com a classe médica em visita estratégica a Cascavel

Foto: Berit Press

Cascavel e Paraná - Evento itinerante promoveu debates sobre desafios locais, combate à violência e planejamento para o futuro da Medicina

O CRM-PR (Conselho Regional de Medicina do Paraná) realizou, na última sexta-feira (13), uma agenda estratégica em Cascavel, como parte do programa CRM-PR Itinerante, que visa aproximar a autarquia dos profissionais de saúde em todo o Estado. A comitiva, liderada pelo presidente Dr. Romualdo José Ribeiro Gama e pelo vice-presidente Dr. Eduardo Baptistella, visitou hospitais e instituições de saúde para mapear demandas locais e apresentar iniciativas em andamento.

O encontro contou com a presença de Dr. Cristiano Mroginski, presidente da mc (Associação Médica de Cascavel), que reforçou a importância da integração entre o Conselho e as entidades regionais. “O CRM-PR Itinerante consolida a união da classe médica paranaense, seja na capital ou no interior. A autarquia atua como catalisador dessa força, fortalecendo as câmaras técnicas e a defesa da profissão”, destacou o presidente da AMC.

Momento de homenagem e reflexão

Em um ato solene, a diretoria do CRM-PR prestou homenagem póstuma ao Dr José Roberto Leonel Ferreira, vítima da tragédia da Voepass. A esposa Dra. Maria Fernanda Pompílio Leonel Ferreira e à filha Mariana participaram do evento. A cerimônia emocionou os presentes, reforçando os laços de solidariedade na categoria.

Próximos passos

Após as visitas técnicas, a comitiva participou de um debate na sede regional do CRM-PR em Cascavel, seguido por um café de confraternização. O evento marcou o 4º encontro do CRM-PR Itinerante, com previsão de novas edições em outras cidades paranaenses.