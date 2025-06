Coluna AMC

CASCAVEL

IMAGENS FORTES: Homem morre eletrocutado por cabo de alta tensão

Um homem morreu na noite desta sexta-feira (09) após ser eletrocutado por um cabo de energia elétrica no Bairro Brasília, em Cascavel, no oeste do Paraná. Segundo informações apuradas no local, a vítima morava a cerca de uma quadra de onde ocorreu o acidente e teria ido até o local para verificar um fio que […]