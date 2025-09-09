Coluna AMC

Jantar dia do Médico

Cascavel - Vem aí o tradicional Jantar do dia do Médico, na Associação Médica de Cascavel. O Jantar será feito pelo Buffet Madri e animação por conta da Banda Harmony. Salve a data, será no dia 17 de Outubro, às 20h30 na sede da entidade. Você pode fazer a sua reserva pelo telefone da AMC (45) 9.9921-0298, com Solange.

Este jantar é o momento oportuno da confraternização da classe médica de Cascavel. Você médico é a razão deste encontro. Queremos confraternizar juntos, por isso entre em contato com a secretaria da AMC e garanta sua participação que para nós será de grande alegria. Agradecendo nossos parceiros, são eles: FD Empreendimentos, Sisprime e Unimed Cascavel.