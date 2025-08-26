Coluna AMC

AMC entrega cheque em beneficio do Recanto da Criança
Cascavel - Na última quinta-feira (21), o médico vice-presidente e diretor de esportes da Associação Médica de Cascavel, Dr. João Renato Dias dos Santos, fez a entrega do cheque que é resultado de parte do lucro da Feijoada Solidária da entidade.
Dr. João Renato comenta, “Nós da diretoria entendemos que devemos desenvolver o nosso papel social, pois quando assumimos a entidade, entendemos que devemos também estar atento a responsabilidade social da mesma. Isso para nós é gratificante”, finaliza.
A Vice-presidente do Recanto da Criança Terezinha Fátima Freitas, agradece pela ação: “É muito importante todo o ato beneficente praticado assim como o da AMC, pois é justamente isso que nos mantém e somos gratos”. Pensamento semelhante de Marinez Mendes dos Santos Miotto, também do Recanto da Criança que diz que ‘toda a doação é importante, pois beneficia nossas crianças’.
AMC na Campanha de Doação de Fraldas Geriátricas
Com alegria de poder colaborar sempre, a Associação Médica de Cascavel, adere a campanha do Sisprime Brasil em promover a campanha de doação de fraldas geriátricas.
Esta já é a 14ª edição da campanha que beneficia aqueles que mais necessitam e vai até o dia 31/08.
Para doar é só trazer os pacotes de fralda na Associação Médica de Cascavel.
Ajudar o próximo só faz bem, contamos com você!