Coluna AMC

AMC entrega cheque em beneficio do Recanto da Criança

Cascavel - Na última quinta-feira (21), o médico vice-presidente e diretor de esportes da Associação Médica de Cascavel, Dr. João Renato Dias dos Santos, fez a entrega do cheque que é resultado de parte do lucro da Feijoada Solidária da entidade.

Dr. João Renato comenta, “Nós da diretoria entendemos que devemos desenvolver o nosso papel social, pois quando assumimos a entidade, entendemos que devemos também estar atento a responsabilidade social da mesma. Isso para nós é gratificante”, finaliza.

A Vice-presidente do Recanto da Criança Terezinha Fátima Freitas, agradece pela ação: “É muito importante todo o ato beneficente praticado assim como o da AMC, pois é justamente isso que nos mantém e somos gratos”. Pensamento semelhante de Marinez Mendes dos Santos Miotto, também do Recanto da Criança que diz que ‘toda a doação é importante, pois beneficia nossas crianças’.

Na Foto: Solange Fretta (AMC), Marinez Miotto (Recanto da Criança), Dr. João Renato, vice-presidente da AMC e Terezinha Freitas, vice-presidente do Recanto da Criança.

AMC na Campanha de Doação de Fraldas Geriátricas

Com alegria de poder colaborar sempre, a Associação Médica de Cascavel, adere a campanha do Sisprime Brasil em promover a campanha de doação de fraldas geriátricas.