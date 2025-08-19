Coluna AMC

Reunião da diretoria avalia prestação de contas da AMC

Foto: Berit Press

Cascavel - A reunião realizada no último dia 14 foi para prestação de contas do 1º Semestre da Entidade. A explanação foi feita pelo Contador da entidade, Rafael Lorenzo e equipe contábil do mesmo escritório. Na ocasião também foi comentado sobre o sucesso da Feijoada Solidária, o bom andamento do esporte e também sobre a abertura das inscrições da 1ª AMC RUN, corrida que será promovida pela entidade em parceria com FD Empreendimentos no mês de dezembro.

Aproveitamos para convidar você médico a somar conosco em prol da classe médica. Venha você e sua família fazer parte da Associação Médica de Cascavel.

1ª AMC Run – Corrida pela Saúde e Superação

A AMC (Associação Médica de Cascavel) tem o prazer de anunciar a 1ª AMC Run, uma corrida de rua que une esporte, saúde e comunidade. Com um percurso acessível de 5 KM, o evento é voltado para todos os níveis, desde iniciantes até atletas experientes, e oferecerá um prêmio de R$ 2.000,00 ao vencedor.

Além de promover a atividade física, a AMC Run busca incentivar hábitos saudáveis e a integração entre profissionais da saúde, esportistas e a comunidade cascavelense. “Queremos que este seja um momento de desafio pessoal, diversão e união. Todos estão convidados a participar e fazer parte dessa celebração do movimento e do bem-estar”, afirma a diretoria da Associação.