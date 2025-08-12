Coluna AMC

AGOSTO DOURADO

Cascavel e Paraná - Mês Mundial da Amamentação

Agosto é o Mês Mundial da Amamentação – uma iniciativa da Organização Mundial da Saúde (OMS) e do Fundo das Nações Unidas para a Infância (UNICEF) para reforçar a importância do aleitamento materno na saúde infantil e no desenvolvimento sustentável. Em 2025, o tema central é “Priorize a Amamentação: Crie Sistemas de Apoio Sustentáveis”, destacando a necessidade de apoio coletivo às mães e às famílias.

Segundo a OMS, o leite materno é o alimento mais completo para os bebês, capaz de reduzir em até 13% a mortalidade infantil por causas evitáveis. Além disso, crianças amamentadas exclusivamente até os 6 meses têm: menor risco de desenvolver obesidade, diabetes e alergias; maior desenvolvimento cognitivo, com impacto positivo no desempenho escolar; além do fortalecimento do sistema imunológico, prevenindo infecções respiratórias e gastrointestinais.

Para as mães, a amamentação reduz as chances de câncer de mama e ovário, além de auxiliar na recuperação pós-parto.

Desafios e ações necessárias

Apesar dos benefícios, apenas 45% dos bebês no mundo são amamentados exclusivamente nos primeiros seis meses de vida, de acordo com a UNICEF. No Brasil, embora a taxa seja superior à média global (cerca de 53%, segundo o Ministério da Saúde), ainda há lacunas, como:

. Falta de informação sobre técnicas adequadas;

. Retorno precoce ao trabalho, sem condições para manter a amamentação;

. Falta de apoio familiar e social.