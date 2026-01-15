Coluna ADI pelo Paraná

Investimento em saúde

Paraná - O presidente da Itaipu Binacional, Enio Verri, destacou a liberação de R$ 60,5 milhões para a saúde em Foz do Iguaçu. Os recursos fortalecem a infraestrutura e ampliam o acesso a serviços perto da população. “É investimento em saúde e qualidade de vida, perto das pessoas”, afirmou Verri. Os valores integram o Fundo de Investimento em Infraestrutura Social, que destina mais de R$ 600 milhões ao Paraná.

Orçamento 2026 em foco

O secretário da Fazenda do Paraná, Norberto Ortigara, destacou que o orçamento estadual de 2026, de R$ 81,6 bilhões, já está aberto à execução. Quase R$ 10 bilhões serão destinados a investimentos em obras em todas as regiões do Estado. Ortigara ressaltou a importância do controle social sobre a aplicação dos recursos. “É direito do cidadão acompanhar, fiscalizar e cobrar ritmo e qualidade”, afirmou.

Coopera Paraná

Cooperativas e associações da agricultura familiar podem se inscrever no Programa Coopera Paraná até 1º de fevereiro, sem possibilidade de prorrogação. O edital Seab/Deagro nº 001/2025 está disponível no site da Secretaria da Agricultura e do Abastecimento. As inscrições são feitas exclusivamente por formulário eletrônico, com envio de toda a documentação exigida e assinatura digital.

Como participar

O edital detalha critérios de seleção, itens financiáveis e modelos de documentos. Cada Projeto de Negócio pode receber até R$ 2,2 milhões. Após o envio online, os projetos passam por avaliação em fevereiro e habilitação em março. O acesso ao formulário e aos anexos está no portal oficial da Seab, na área de editais do Coopera Paraná.