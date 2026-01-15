Coluna ADI pelo Paraná

Investimento em saúde
Paraná - O presidente da Itaipu Binacional, Enio Verri, destacou a liberação de R$ 60,5 milhões para a saúde em Foz do Iguaçu. Os recursos fortalecem a infraestrutura e ampliam o acesso a serviços perto da população. “É investimento em saúde e qualidade de vida, perto das pessoas”, afirmou Verri. Os valores integram o Fundo de Investimento em Infraestrutura Social, que destina mais de R$ 600 milhões ao Paraná.
Orçamento 2026 em foco
O secretário da Fazenda do Paraná, Norberto Ortigara, destacou que o orçamento estadual de 2026, de R$ 81,6 bilhões, já está aberto à execução. Quase R$ 10 bilhões serão destinados a investimentos em obras em todas as regiões do Estado. Ortigara ressaltou a importância do controle social sobre a aplicação dos recursos. “É direito do cidadão acompanhar, fiscalizar e cobrar ritmo e qualidade”, afirmou.
Coopera Paraná
Cooperativas e associações da agricultura familiar podem se inscrever no Programa Coopera Paraná até 1º de fevereiro, sem possibilidade de prorrogação. O edital Seab/Deagro nº 001/2025 está disponível no site da Secretaria da Agricultura e do Abastecimento. As inscrições são feitas exclusivamente por formulário eletrônico, com envio de toda a documentação exigida e assinatura digital.
Como participar
O edital detalha critérios de seleção, itens financiáveis e modelos de documentos. Cada Projeto de Negócio pode receber até R$ 2,2 milhões. Após o envio online, os projetos passam por avaliação em fevereiro e habilitação em março. O acesso ao formulário e aos anexos está no portal oficial da Seab, na área de editais do Coopera Paraná.
FAFENs
A retomada das fábricas de fertilizantes da Petrobras em Sergipe e na Bahia reforça a produção nacional de ureia e amplia a oferta ao agronegócio. O destaque para o Paraná está na Araucária Nitrogenados S.A., que, junto às duas FAFENs, responderá por cerca de 20% da demanda brasileira de ureia. Segundo a companhia, a meta é elevar a produção nacional para 35% nos próximos anos. A produção atende principalmente o setor agropecuário e contribui para reduzir a dependência de importações.
Vacina da dengue
O Instituto Butantan iniciou o recrutamento de idosos de 60 a 79 anos para ensaio clínico da vacina contra a dengue Butantan-DV. O Paraná participa da pesquisa com um centro em Curitiba, ao lado de unidades no Rio Grande do Sul. O estudo avalia a segurança do imunizante e compara a resposta imunológica entre idosos e adultos. Ao todo, 997 voluntários participarão dos testes, com acompanhamento ao longo de um ano.
Serviços em alta
O setor de serviços do Paraná cresceu 2,5% no volume de atividades entre janeiro e novembro de 2025, segundo a Pesquisa Mensal de Serviços do IBGE. O destaque foi o segmento de serviços prestados às famílias, com alta de 3% no período. Na comparação anual de novembro, o crescimento chegou a 3%, acima da média nacional. A receita nominal do setor avançou 6,5%, indicando maior faturamento e geração de caixa.