Coluna ADI pelo Paraná

Olho Vivo
Paraná - O secretário estadual das Cidades, Guto Silva, autorizou a liberação de R$ 400 milhões para ampliar o programa Olho Vivo no Paraná. Os recursos, a fundo perdido, permitirão a adesão dos municípios e a compra de equipamentos de videomonitoramento com Inteligência Artificial. Até março, está prevista a instalação de 1.500 câmeras inteligentes. O plano total prevê 26,5 mil câmeras em todo o Estado, reforçando a segurança pública.
Fora da Tela
Em Toledo, a Prefeitura sancionou uma Lei que institui o “Programa Desconecta: Mais Vida Fora da Tela”, com foco em crianças e adolescentes de 6 a 17 anos, seus responsáveis e educadores, visando reduzir o uso excessivo de telas e redes sociais por meio de campanhas de conscientização, oficinas e atividades de mediação digital. O programa inclui iniciativas como semanas de detox digital, formação para pais e educadores e desenvolvimento de materiais educativos sobre uso equilibrado da tecnologia.
Concurso Sesa
O Governo do Paraná abriu as inscrições do concurso da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) com 641 vagas para cargos de níveis técnico e superior. As inscrições vão de 14 de janeiro a 12 de fevereiro de 2026, pelo site da Fundação FAFIPA. A taxa varia de R$ 90 a R$ 130 e a prova objetiva está prevista para 29 de março de 2026. O certame integra o primeiro concurso para o Quadro Próprio da Saúde desde 2016.
CNH automática e gratuita
Mais de 22 mil condutores do Paraná já renovaram a CNH de forma automática. O serviço é gratuito e dispensa atendimento presencial quando não há alteração de dados, necessidade de exame médico ou inclusão de atividade remunerada. A iniciativa é do Detran-PR e ocorre de forma integrada aos sistemas oficiais. A medida reduz filas, custos e deslocamentos para os motoristas.
Queda nos preços
No Paraná, os preços de alimentos e bebidas recuaram pelo segundo mês consecutivo em dezembro de 2025, conforme boletim técnico do Ipardes. O Índice Ipardes de Preços Regional, Alimentos e Bebidas (IPR) caiu 0,23%, refletindo reduções especialmente em leite, ovos, cereais e hortaliças. A retração foi observada em sete dos nove municípios pesquisados, com destaque para Umuarama, Londrina, Pato Branco, Cascavel, Maringá, Curitiba e Ponta Grossa, e quedas em itens como abobrinha, alho e uva. Os dados indicam alívio para o orçamento das famílias paranaenses diante da maior oferta de produtos no mercado.
PIX em alta
Cidades do Litoral tiveram aumento de até 47% nas transações via PIX em janeiro. O crescimento acompanha o aumento do fluxo turístico na temporada de verão. O uso do meio digital facilitou os pagamentos no comércio local. Pequenos empreendedores estão entre os principais beneficiados.
Empregos no turismo
O turismo gerou cerca de 78 mil empregos formais no Paraná em 2025. Os dados consideram o período de janeiro a novembro. Hotelaria, alimentação e transporte puxaram as contratações. O setor segue como importante motor da economia estadual.