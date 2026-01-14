Coluna ADI pelo Paraná

Olho Vivo

Paraná - O secretário estadual das Cidades, Guto Silva, autorizou a liberação de R$ 400 milhões para ampliar o programa Olho Vivo no Paraná. Os recursos, a fundo perdido, permitirão a adesão dos municípios e a compra de equipamentos de videomonitoramento com Inteligência Artificial. Até março, está prevista a instalação de 1.500 câmeras inteligentes. O plano total prevê 26,5 mil câmeras em todo o Estado, reforçando a segurança pública.

Fora da Tela

Em Toledo, a Prefeitura sancionou uma Lei que institui o “Programa Desconecta: Mais Vida Fora da Tela”, com foco em crianças e adolescentes de 6 a 17 anos, seus responsáveis e educadores, visando reduzir o uso excessivo de telas e redes sociais por meio de campanhas de conscientização, oficinas e atividades de mediação digital. O programa inclui iniciativas como semanas de detox digital, formação para pais e educadores e desenvolvimento de materiais educativos sobre uso equilibrado da tecnologia.

Concurso Sesa

O Governo do Paraná abriu as inscrições do concurso da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) com 641 vagas para cargos de níveis técnico e superior. As inscrições vão de 14 de janeiro a 12 de fevereiro de 2026, pelo site da Fundação FAFIPA. A taxa varia de R$ 90 a R$ 130 e a prova objetiva está prevista para 29 de março de 2026. O certame integra o primeiro concurso para o Quadro Próprio da Saúde desde 2016.

CNH automática e gratuita

Mais de 22 mil condutores do Paraná já renovaram a CNH de forma automática. O serviço é gratuito e dispensa atendimento presencial quando não há alteração de dados, necessidade de exame médico ou inclusão de atividade remunerada. A iniciativa é do Detran-PR e ocorre de forma integrada aos sistemas oficiais. A medida reduz filas, custos e deslocamentos para os motoristas.