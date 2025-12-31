Coluna ADI pelo Paraná

Orçamento recorde
A Assembleia Legislativa do Paraná aprovou a LOA de 2026 no valor histórico de R$ 81,6 bilhões, 4% acima do orçamento de 2025. O texto segue para sanção do governador Ratinho Junior. Do total, R$ 7,1 bilhões serão destinados a investimentos em obras e ações em todas as regiões do Estado.
Réveillon no Paraná
O Paraná encerra 2025 com uma intensa agenda de festas de Réveillon em diversas regiões do Estado, entre 27 de dezembro e os primeiros dias de 2026. Com apoio da Secretaria do Turismo do Paraná, as celebrações incluem shows, eventos culturais e queima de fogos. A programação descentralizada fortalece o turismo interno e impulsiona a economia local. A expectativa é de alta circulação de visitantes, especialmente no Litoral, Noroeste e Vale do Ivaí.
Malha fina
A Receita Federal pagou nesta segunda-feira (29) o lote da malha fina de dezembro. Ao todo, 263.255 contribuintes receberão R$ 605,9 milhões, incluindo restituições residuais. Do total, R$ 309,6 milhões vão para contribuintes com prioridade legal, como idosos e pessoas com deficiência. A consulta pode ser feita no site ou aplicativo da Receita Federal.
Novo patamar
A taxa de desemprego caiu para 5,2% no trimestre encerrado em novembro, o menor patamar desde 2012, segundo dados do IBGE. O número de desocupados recuou para 5,6 milhões, o menor já registrado pela Pnad Contínua. No auge da pandemia, em março de 2021, o país chegou a 14,9 milhões de pessoas sem trabalho. O resultado veio acompanhado de recorde de ocupação: 103,2 milhões de pessoas trabalhando e nível de ocupação de 59,0%.
UEPG abre concurso
A Universidade Estadual de Ponta Grossa abriu concurso público com 65 vagas para professores efetivos, distribuídas em 56 áreas do conhecimento. As inscrições seguem até 10 de fevereiro, com oportunidades para mestres e doutores. Os salários variam de R$ 3.526,34 a R$ 8.080,62, conforme titulação e carga horária. O regime é de dedicação exclusiva, com exceção de Clínica Médica e Cirúrgica, com 34 horas semanais.
Infrações
Curitiba investiu mais de R$ 54 milhões em 2025 para tornar o trânsito mais seguro. Com melhorias em sinalização, infraestrutura e educação, as infrações caíram 34,1% de janeiro a outubro. Foram registradas 677.821 multas neste ano, contra 1.028.875 no mesmo período de 2024. A cidade conta hoje com 155 pontos de radares com sinalização reforçada.
Trânsito na capital
Foram instaladas 102 travessias inteligentes com LED para proteger pedestres e ciclistas. Desde 2011, as mortes no trânsito caíram 48,4%, passando de 310 para 160 óbitos anuais. A Escola Pública de Trânsito realizou mais de mil ações educativas em 2025, alcançando 79 mil pessoas. Campanhas e tecnologias da prefeitura renderam a Curitiba o Prêmio Senatran.
Ator paranaense
O ator, cantor e diretor Maurício Vogue morreu na tarde de quinta-feira (25), em Curitiba, aos 59 anos. Filho da atriz Regina Vogue, ele construiu trajetória marcante nas artes cênicas do Paraná. Natural de Paranaguá, foi vocalista da banda Denorex 80 e se destacou no teatro, especialmente como diretor. A causa da morte não foi oficialmente divulgada.
Salário mínimo
O governo federal oficializou o novo salário mínimo de R$ 1.621, válido a partir de 1º de janeiro de 2026. O reajuste de 6,79% impacta trabalhadores, aposentados e pensionistas que recebem o piso nacional. O valor diário passa a R$ 54,04 e o valor por hora a R$ 7,37. Pagamento com o novo valor começa a ser feito a partir de fevereiro.