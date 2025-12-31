Coluna ADI pelo Paraná

Orçamento recorde

Paraná -

A Assembleia Legislativa do Paraná aprovou a LOA de 2026 no valor histórico de R$ 81,6 bilhões, 4% acima do orçamento de 2025. O texto segue para sanção do governador Ratinho Junior. Do total, R$ 7,1 bilhões serão destinados a investimentos em obras e ações em todas as regiões do Estado.

Réveillon no Paraná



O Paraná encerra 2025 com uma intensa agenda de festas de Réveillon em diversas regiões do Estado, entre 27 de dezembro e os primeiros dias de 2026. Com apoio da Secretaria do Turismo do Paraná, as celebrações incluem shows, eventos culturais e queima de fogos. A programação descentralizada fortalece o turismo interno e impulsiona a economia local. A expectativa é de alta circulação de visitantes, especialmente no Litoral, Noroeste e Vale do Ivaí.

Malha fina



A Receita Federal pagou nesta segunda-feira (29) o lote da malha fina de dezembro. Ao todo, 263.255 contribuintes receberão R$ 605,9 milhões, incluindo restituições residuais. Do total, R$ 309,6 milhões vão para contribuintes com prioridade legal, como idosos e pessoas com deficiência. A consulta pode ser feita no site ou aplicativo da Receita Federal.

Novo patamar



A taxa de desemprego caiu para 5,2% no trimestre encerrado em novembro, o menor patamar desde 2012, segundo dados do IBGE. O número de desocupados recuou para 5,6 milhões, o menor já registrado pela Pnad Contínua. No auge da pandemia, em março de 2021, o país chegou a 14,9 milhões de pessoas sem trabalho. O resultado veio acompanhado de recorde de ocupação: 103,2 milhões de pessoas trabalhando e nível de ocupação de 59,0%.

UEPG abre concurso

A Universidade Estadual de Ponta Grossa abriu concurso público com 65 vagas para professores efetivos, distribuídas em 56 áreas do conhecimento. As inscrições seguem até 10 de fevereiro, com oportunidades para mestres e doutores. Os salários variam de R$ 3.526,34 a R$ 8.080,62, conforme titulação e carga horária. O regime é de dedicação exclusiva, com exceção de Clínica Médica e Cirúrgica, com 34 horas semanais.