Coluna ADI pelo Paraná

Economia e transparência

Paraná - A Assembleia Legislativa do Paraná encerra 2025 destacando modernização administrativa, transparência e fortalecimento do atendimento à população. Sob a nova Mesa Diretora, a Casa superou a meta de economia ao devolver R$ 620 milhões ao Estado, ampliou parcerias em áreas como infraestrutura, educação e saúde e consolidou programas de alcance regional. A gestão também manteve o Selo Diamante de Transparência e projeta novas iniciativas para 2026.

Expobel

A Expobel divulgou as atrações artísticas da edição de 2026, que ocorre de 7 a 15 de março em Francisco Beltrão, no Sudoeste do Paraná. A feira será realizada no Parque de Exposições Jayme Canet Júnior, com entrada gratuita, inclusive para os shows. O evento é um dos maiores do Sul do Brasil, reunindo negócios, cultura e entretenimento. Em 2024, a Expobel recebeu mais de 500 mil visitantes.

Saneamento 2025

O Ranking ABES da Universalização do Saneamento 2025 aponta que apenas 2,54% dos municípios brasileiros atingiram a categoria máxima. No Paraná, Curitiba, Pinhais e Maringá aparecem em “Rumo à universalização”, com destaque nacional para a capital, única do país nesse patamar. O resultado coloca o Estado como referência no Sul, que tem apenas quatro municípios na faixa mais alta. O levantamento considera indicadores de água, esgoto e resíduos, além de impactos na saúde.

Ilha do Mel

Mais de 180 famílias receberam os títulos de concessão de uso de áreas da Ilha do Mel, em Paranaguá. A regularização fundiária está beneficiando cerca de 730 pessoas e abrange imóveis residenciais, comerciais e de veraneio. A ação é coordenada pelo Instituto Água e Terra (IAT), com investimento estimado em R$ 370 mil.