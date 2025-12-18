Coluna ADI pelo Paraná

Dois nomes ao Senado

Paraná - O PT do Paraná anunciou Ênio Verri, atual presidente da Itaipu Binacional, e Zeca Dirceu como pré-candidatos ao Senado em 2026. A aposta em dois nomes busca organizar o voto lulista, já que o eleitor poderá escolher dois senadores. Zeca aparece com 21,6% das intenções de voto em pesquisa recente, enquanto Verri agrega experiência legislativa e gestão à frente da Itaipu. A definição foi aprovada pelo diretório estadual.

Incentivo às denúncias

A Prefeitura de Maringá reservou R$ 600 mil no orçamento de 2026 para pagar recompensas a moradores que denunciarem crimes. O Programa de Incentivo à Cidadania Ativa prevê pagamento de R$ 1 mil por denúncia, desde que resulte na responsabilização do infrator. A proposta aguarda regulamentação e deve entrar em vigor em janeiro de 2026. O objetivo é estimular a colaboração da população com a segurança, a conservação urbana e a proteção ambiental.

Conta de água

Mais de 228 mil famílias do Paraná passaram a contar com redução de 50% na tarifa de água e esgoto, com a entrada em vigor da Tarifa Social da Sanepar. O benefício é destinado a pessoas de baixa renda inscritas no CadÚnico e está previsto em lei federal. O Estado já mantém o programa Água Solidária, que garante desconto de 80% para famílias em maior vulnerabilidade, alcançando 380 mil moradores. Com a nova tarifa, o total de beneficiados deve chegar a 608 mil pessoas.

PIB do Paraná

O PIB do Paraná avançou 2,9% nos três primeiros trimestres de 2025, superando o crescimento nacional de 2,4%, segundo o Ipardes. A agropecuária liderou a expansão, com alta de 12,8%, seguida por serviços (2,4%) e indústria (0,3%). No acumulado de nove meses, a economia estadual somou R$ 585 bilhões. A taxa de desemprego ficou em 3,5%, uma das menores do país.