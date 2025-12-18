Coluna ADI pelo Paraná

Dois nomes ao Senado
Paraná - O PT do Paraná anunciou Ênio Verri, atual presidente da Itaipu Binacional, e Zeca Dirceu como pré-candidatos ao Senado em 2026. A aposta em dois nomes busca organizar o voto lulista, já que o eleitor poderá escolher dois senadores. Zeca aparece com 21,6% das intenções de voto em pesquisa recente, enquanto Verri agrega experiência legislativa e gestão à frente da Itaipu. A definição foi aprovada pelo diretório estadual.
Incentivo às denúncias
A Prefeitura de Maringá reservou R$ 600 mil no orçamento de 2026 para pagar recompensas a moradores que denunciarem crimes. O Programa de Incentivo à Cidadania Ativa prevê pagamento de R$ 1 mil por denúncia, desde que resulte na responsabilização do infrator. A proposta aguarda regulamentação e deve entrar em vigor em janeiro de 2026. O objetivo é estimular a colaboração da população com a segurança, a conservação urbana e a proteção ambiental.
Conta de água
Mais de 228 mil famílias do Paraná passaram a contar com redução de 50% na tarifa de água e esgoto, com a entrada em vigor da Tarifa Social da Sanepar. O benefício é destinado a pessoas de baixa renda inscritas no CadÚnico e está previsto em lei federal. O Estado já mantém o programa Água Solidária, que garante desconto de 80% para famílias em maior vulnerabilidade, alcançando 380 mil moradores. Com a nova tarifa, o total de beneficiados deve chegar a 608 mil pessoas.
PIB do Paraná
O PIB do Paraná avançou 2,9% nos três primeiros trimestres de 2025, superando o crescimento nacional de 2,4%, segundo o Ipardes. A agropecuária liderou a expansão, com alta de 12,8%, seguida por serviços (2,4%) e indústria (0,3%). No acumulado de nove meses, a economia estadual somou R$ 585 bilhões. A taxa de desemprego ficou em 3,5%, uma das menores do país.
Norte do Paraná
A Compagas iniciou a operação da primeira rede local de biometano do Paraná, ligando Londrina a Cambé por uma rede de 10 quilômetros. As duas cidades tornam-se as primeiras do Estado abastecidas com gás renovável via rede de distribuição. O projeto, que recebeu mais de R$ 10 milhões em investimentos, atende inicialmente indústrias e inaugura um novo ciclo de expansão do gás canalizado no Norte paranaense.
Cidades do Amanhã
Foi lançado o videocast Cidades do Amanhã, que apresenta os programas e avanços da Secretaria de Estado das Cidades. No episódio de estreia, o secretário Guto Silva destacou R$ 4,2 bilhões empenhados em obras e investimentos. O programa abordou ações como o Asfalto Novo Vida Nova, Ilumina Paraná, Casa Fácil e a expansão do Olho Vivo. Os episódios serão exibidos semanalmente, às terças-feiras.
Lula em Foz
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva estará em Foz do Iguaçu no próximo sábado (20) para participar da LXVII Cúpula de Chefes de Estado do Mercosul e Estados Associados. O encontro marca o encerramento da presidência pro tempore brasileira do bloco. A agenda destaca o fortalecimento do comércio intrabloco, a integração regional e pautas estratégicas como transição energética e desenvolvimento tecnológico.