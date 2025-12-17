Coluna ADI pelo Paraná

Em ascensão
Paraná - Emissários do Palácio Iguaçu acompanham de perto as pesquisas e avaliam com cautela os números que circulam nos bastidores. No governo, a leitura é que Guto Silva superou a meta inicial ao atingir 14% na Real Big Data, acima dos 10% projetados para abril. Cruzamentos internos indicam que o secretário das Cidades é o que mais cresce à medida que se torna conhecido. Guto Silva deve ampliar sua presença pública nos próximos meses.
Peso político
O retorno de Álvaro Dias ao MDB foi celebrado como um gesto de peso político no Paraná. Em publicação nas redes sociais, o superintendente de Relações Institucionais e vice-presidente do MDB-PR, Renato Adur, afirmou que o partido “recebe de volta à sua casa um homem público cuja trajetória se confunde com a própria história política do Estado e do país”. Segundo ele, o reencontro reafirma valores como lealdade, coerência e compromisso com a democracia. O ato reuniu lideranças estaduais e nacionais, reforçando a relevância política do movimento.
Avança Paraná
O Paraná chegou a 755 quilômetros de rodovias com obras de pavimentação ou duplicação em concreto, em diferentes fases. O volume representa crescimento superior a 50% em apenas seis meses. Os investimentos já passam de R$ 3,3 bilhões. O modelo prioriza durabilidade, segurança e eficiência logística.
Maiores obras
A pavimentação ou duplicação em concreto na Região Metropolitana, destacam-se a Rodovia dos Minérios e o novo Contorno Sul. No Centro-Sul, avançam as duplicações da PRC-466 e da PR-170 em Guarapuava. No Oeste, seguem as ampliações das PR-239 e PR-317 entre Assis Chateaubriand e Toledo. No Vale do Ivaí e Noroeste, ganham destaque as intervenções nas PR-272, PR-317 e PR-463.
Mercosul–UE
O governo brasileiro trabalha com a expectativa de assinar, no dia 20, o acordo de livre comércio entre o Mercosul e a União Europeia, durante a cúpula do bloco em Foz do Iguaçu. Segundo o Itamaraty, há preocupação com as salvaguardas que deverão ser apresentadas pela UE. O tema foi detalhado pela secretária Gisela Padovan, em coletiva sobre a participação do presidente Lula no encontro. A cúpula deve reunir chefes de Estado e a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen.
Em alta no Paraná
O setor cultural bateu recorde de empregos no Brasil em 2024, com 5,9 milhões de trabalhadores, segundo o IBGE, e o Paraná se destacou entre os estados com menor informalidade na área. Enquanto a taxa nacional chegou a 44,6%, o Paraná registrou 33,2%, figurando entre os melhores índices do país. O dado reforça a relevância da economia criativa no estado, que combina maior formalização e qualificação profissional. O levantamento integra o Sistema de Informações e Indicadores Culturais 2013-2024.
Natal Inesquecível
Nesta quarta-feira (17), moradores e turistas já acompanham as sessões do espetáculo “Disney Celebra: Um Natal Inesquecível”, que estreou na terça-feira (16) em Curitiba. A atração inédita no Brasil integra o Natal de Curitiba 2025 e segue até o dia 23 no Parque Barigui, com ingressos esgotados.