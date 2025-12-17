Coluna ADI pelo Paraná

Em ascensão

Paraná - Emissários do Palácio Iguaçu acompanham de perto as pesquisas e avaliam com cautela os números que circulam nos bastidores. No governo, a leitura é que Guto Silva superou a meta inicial ao atingir 14% na Real Big Data, acima dos 10% projetados para abril. Cruzamentos internos indicam que o secretário das Cidades é o que mais cresce à medida que se torna conhecido. Guto Silva deve ampliar sua presença pública nos próximos meses.

Peso político

O retorno de Álvaro Dias ao MDB foi celebrado como um gesto de peso político no Paraná. Em publicação nas redes sociais, o superintendente de Relações Institucionais e vice-presidente do MDB-PR, Renato Adur, afirmou que o partido “recebe de volta à sua casa um homem público cuja trajetória se confunde com a própria história política do Estado e do país”. Segundo ele, o reencontro reafirma valores como lealdade, coerência e compromisso com a democracia. O ato reuniu lideranças estaduais e nacionais, reforçando a relevância política do movimento.

Avança Paraná

O Paraná chegou a 755 quilômetros de rodovias com obras de pavimentação ou duplicação em concreto, em diferentes fases. O volume representa crescimento superior a 50% em apenas seis meses. Os investimentos já passam de R$ 3,3 bilhões. O modelo prioriza durabilidade, segurança e eficiência logística.

Maiores obras

A pavimentação ou duplicação em concreto na Região Metropolitana, destacam-se a Rodovia dos Minérios e o novo Contorno Sul. No Centro-Sul, avançam as duplicações da PRC-466 e da PR-170 em Guarapuava. No Oeste, seguem as ampliações das PR-239 e PR-317 entre Assis Chateaubriand e Toledo. No Vale do Ivaí e Noroeste, ganham destaque as intervenções nas PR-272, PR-317 e PR-463.