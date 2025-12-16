Coluna ADI pelo Paraná

Antes do recesso

Paraná - A Assembleia Legislativa do Paraná encerra 2025 com debates e solenidades antes do recesso, de 19 de dezembro a 7 de janeiro. A agenda começa na segunda (15) com audiências sobre regulação do gás canalizado e o futuro do Bosque da Copel, em Curitiba. Na terça (16), há sessão pelos 172 anos da Emancipação Política do Paraná e homenagens ao Coritiba Crocodiles e ao movimento Legendários. Na quarta (17), a Casa reconhece lideranças das Apaes e da Febiex/PR; as sessões retornam em 2 de fevereiro.

Sucessão no Paraná

O governador Ratinho Jr deve concentrar a definição de seu sucessor no Paraná entre três aliados do PSD: Guto Silva, Alexandre Curi e Rafael Greca. O secretário das Cidades é visto como o nome mais próximo do governador, enquanto Curi e Greca aparecem melhor posicionados em pesquisas. A decisão deve ficar para março, perto do prazo de desincompatibilização.

Cenário partidário

No tabuleiro político do Paraná, especialistas da área afirmam que a federação PP–União Brasil tende a se afastar da candidatura de Sérgio Moro e a buscar aliança com Ratinho Jr. O PP já sinalizou interesse em compor com Greca ou Curi, enquanto o PL também negocia apoio ao governador. O cenário amplia o peso da escolha do sucessor e redesenha as articulações para 2026.

Orçamento da Capital

A Câmara Municipal de Curitiba aprovou, em segundo turno, a Lei Orçamentária Anual de 2026, que prevê R$ 15,4 bilhões para a cidade. O valor é recorde e supera em 6% o orçamento de 2025, com destaque para Saúde e Educação. Estão previstos R$ 1,86 bilhão em investimentos, alta de 73% em relação ao ano anterior. O texto segue agora para sanção do prefeito Eduardo Pimentel.