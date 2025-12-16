Coluna ADI pelo Paraná

Antes do recesso
Paraná - A Assembleia Legislativa do Paraná encerra 2025 com debates e solenidades antes do recesso, de 19 de dezembro a 7 de janeiro. A agenda começa na segunda (15) com audiências sobre regulação do gás canalizado e o futuro do Bosque da Copel, em Curitiba. Na terça (16), há sessão pelos 172 anos da Emancipação Política do Paraná e homenagens ao Coritiba Crocodiles e ao movimento Legendários. Na quarta (17), a Casa reconhece lideranças das Apaes e da Febiex/PR; as sessões retornam em 2 de fevereiro.
Sucessão no Paraná
O governador Ratinho Jr deve concentrar a definição de seu sucessor no Paraná entre três aliados do PSD: Guto Silva, Alexandre Curi e Rafael Greca. O secretário das Cidades é visto como o nome mais próximo do governador, enquanto Curi e Greca aparecem melhor posicionados em pesquisas. A decisão deve ficar para março, perto do prazo de desincompatibilização.
Cenário partidário
No tabuleiro político do Paraná, especialistas da área afirmam que a federação PP–União Brasil tende a se afastar da candidatura de Sérgio Moro e a buscar aliança com Ratinho Jr. O PP já sinalizou interesse em compor com Greca ou Curi, enquanto o PL também negocia apoio ao governador. O cenário amplia o peso da escolha do sucessor e redesenha as articulações para 2026.
Orçamento da Capital
A Câmara Municipal de Curitiba aprovou, em segundo turno, a Lei Orçamentária Anual de 2026, que prevê R$ 15,4 bilhões para a cidade. O valor é recorde e supera em 6% o orçamento de 2025, com destaque para Saúde e Educação. Estão previstos R$ 1,86 bilhão em investimentos, alta de 73% em relação ao ano anterior. O texto segue agora para sanção do prefeito Eduardo Pimentel.
Matrículas
A Seed-PR prorrogou até este domingo (14) o prazo de matrícula para o ano letivo de 2026 na rede estadual. O procedimento deve ser feito, preferencialmente, pela Área do Aluno, para matrícula, rematrícula e solicitação de novas vagas. Segundo a Secretaria, cerca de 1 milhão de estudantes devem iniciar o próximo ano letivo na rede. Após o prazo, a alocação ocorrerá conforme a disponibilidade de vagas.
Kits escolares
Mais de 2 mil escolas estaduais do Paraná começam a receber os kits escolares para o ano letivo de 2026. Serão distribuídos mais de 1 milhão de kits, com investimento superior a R$ 41 milhões em recursos próprios do Estado. A entrega ocorre de forma escalonada nos 32 Núcleos Regionais de Educação. A expectativa é que a maior parte dos materiais esteja disponível já no início das aulas, em 5 de fevereiro.
Concurso Sesa
O Governo do Paraná antecipou para esta sexta-feira (12) a publicação do edital do concurso da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), com 641 vagas para o Quadro Próprio de Servidores. O certame, o primeiro da área desde 2016, é organizado pela Seap e terá execução da Fafipa. A medida visa facilitar o planejamento dos candidatos, com prova objetiva prevista para 29 de março de 2026.